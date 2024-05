Asahi Kasei Medical stellt neue Montageanlage für Planova™-Virenfilter fertig

Düsseldorf, Tokyo und New York – 27. Mai 2024 – Asahi Kasei Medical hat den Bau seines dritten Montagewerks für Planova™-Virenfilter in Nobeoka, Miyazaki, Japan, abgeschlossen. Die feierliche Zeremonie zur Fertigstellung wurde am 24. Mai 2024 abgehalten.

Der Bereich Bioprocess von Asahi Kasei Medical umfasst Planova™-Virenfilter und -Geräte, die im Herstellungsprozess von biotherapeutischen Produkten wie Biopharmazeutika und Plasmaderivaten verwendet werden, Biosicherheitstests und biopharmazeutische Contract Development and Manufacturing (CDMO)-Aktivitäten. Es ist einer der Geschäftsbereiche der Asahi Kasei Gruppe, die das zukünftige Wachstum vorantreiben sollen.

Asahi Kasei hat die Planova™ Zellulose-Hohlfasermembranfilter speziell für die Entfernung von Viren aus biotherapeutischen Produkten entwickelt und 1989 kommerzialisiert. 2009 folgte die Markteinführung von den hydrophilen PVDF-Hohlfasermembranfiltern Planova™ BioEX. Beide Produktlinien sind bei Pharmaherstellern für ihren herausragenden Beitrag zur Sicherheit von Biopharmazeutika weithin anerkannt und werden weltweit eingesetzt. Die nächste Generation von Zellulose-Hohlfasermembranfiltern, Planova™ S20N, wurde 2022 auf den Markt gebracht und zeichnet sich durch eine effiziente Virenentfernung und einen vereinfachten Betrieb aus. Angesichts gestiegener Sicherheitsanforderungen für Biotherapeutika und der Fortschritte bei der Entwicklung von monoklonalen Antikörpern und anderen Biopharmazeutika wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Filtern zur Virenentfernung weiter steigen wird.

Um eine stabile Versorgung zu gewährleisten, hat Asahi Kasei Medical die Produktionskapazitäten für Planova™ proaktiv erweitert. Dazu zusätzlich zur neuen Montageanlage gehören die Fertigstellung einer neuen Spinnanlage für Planova™ in Nobeoka, Miyazaki, Japan, im Jahr 2019 und die Entscheidung 2021, die Spinnanlage für Planova™ BioEX-Filter in Oita, Japan, im Jahr 2021 zu erweitern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://planova.ak-bio.com/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: AsahiKasei