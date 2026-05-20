Asahi Kasei Microdevices mit Weltpremiere des AK491x Premium Audio Op-Amp bei der HIGH END Vienna 2026

TOKYO – 20. Mai 2026 – Asahi Kasei Microdevices (AKM), ein Tochterunternehmen von Asahi Kasei, hat die AK491x-Serie von Premium Audio Operationsverstärkern (Op-Amps) entwickelt und wird sie vom 4. bis 7. Juni auf der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna in Halle X2, Stand E07, zum ersten Mal öffentlich präsentieren.

AKM erweitert mit der Einführung der Ein- und Zweikanal-Operationsverstärker AK4911 und AK4912 seine VELVET SOUND™ Produktpalette über den DAC (Digital-Analog-Wandler) hinaus auf die analoge Ausgangsstufe. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung moderner DAC-Technologien – maßgeblich vorangetrieben durch Spitzenprodukte wie den AK4499EX von AKM – stiegen auch die Anforderungen an die analoge Signalverarbeitung. Bislang fehlten Audioentwicklern jedoch Operationsverstärker, die dieses klangliche Potenzial vollständig ausschöpfen können. Die neue AK491x-Serie von AKM schließt diese Lücke und setzt neue Maßstäbe in der Audio-Performance: Mit einer außergewöhnlich niedrigen Rauschdichte von nur 0,96 nV/Hz sowie einem THD+N-Wert von -150 dB bei 1 kHz erreicht die Serie Leistungswerte, die mit konventionellen Operationsverstärkern bislang nicht realisierbar waren. Dank einer hohen Ausgangsleistung von 100 mA liefern die AK491x-Bausteine selbst unter anspruchsvollsten Lastbedingungen – etwa bei der 8-Kanal-Stromsummierung in DAC-Anwendungen – konstant herausragende THD+N-Ergebnisse und ermöglichen so eine kompromisslose Umsetzung hochauflösender Audioqualität.

„Die technischen Leistungsdaten der AK491x-Serie sind zweifellos wegweisend – doch im Zentrum ihrer Entwicklung stand von Anfang an das Hörerlebnis“, erklärt Seiko Nakamoto, leitende Expertin für die Entwicklung von Audioprodukten bei AKM. „Denn wahre Klangqualität lässt sich nicht allein durch Messwerte definieren. Deshalb haben wir im Entwicklungsprozess ebenso großen Wert auf Klangbalance, Transparenz, räumliche Darstellung und die wahrgenommene Klangfülle gelegt. Die nächste große Herausforderung in der Audiotechnologie besteht darin, Operationsverstärker zu entwickeln, die nicht nur exzellente technische Performance bieten, sondern zugleich ein Musikerlebnis schaffen, das den Eindruck vermittelt, live vor Ort zu sein.“ AKM wird die AK491x-Serie zusammen mit einer Demonstration zur Klangfeldkorrektur für den Heim-Audiobereich am Stand der HIGH END Vienna 2026 vorstellen. Technische Gespräche und Hörproben unter der Leitung von AKM-Ingenieuren und Audio-Meistern sind nach Vereinbarung am Stand E07 möglich.

Muster der Operationsverstärker der AK491x-Serie sind bereits erhältlich, der Start der Serienproduktion ist für Anfang 2027 geplant. Weitere Informationen zur AK491x-Serie finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/products/audio/

Über Asahi Kasei Microdevices (AKM)

AKM, ein in Japan ansässiges Unternehmen, betreibt als Mitglied des Materialsektors der Asahi Kasei Gruppe ein Geschäft mit elektronischen Komponenten. AKM bietet seinen Kunden einzigartige Produkte an, indem es die in magnetischen Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der in Siliziumhalbleitern verwendeten ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen von AKM werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter mobile Kommunikationsgeräte und Verbraucherprodukte sowie Geräte der Automobilelektronik, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

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Bildquelle: Asahi Kasei