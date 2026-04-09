Asahi Kasei Microdevices schafft Durchbruch bei der optischen PCSEL-Sensortechnologie

Produktion von Lasern im 2-µm-Infrarotbereich

TOKYO – 9. April 2026 – Asahi Kasei Microdevices (AKM) hat in Zusammenarbeit mit der Universität Kyoto erfolgreich eine Laserschwingung in einem oberflächenemittierenden Photonenkristall-Laser (PCSEL) im 2-µm-Infrarotbereich erzielt. Dieser Meilenstein ermöglicht die Miniaturisierung von neuartigen Sensorsystemen unter Beibehaltung der hohen Richtwirkung und der schmalen spektralen Bandbreite des PCSEL.

Die erstmals Anfang der 2000er Jahre entwickelte PCSEL (Photonic-Crystal Surface-Emitting Laser) -Technologie geht auf ein Forschungsteam der Universität Kyoto unter der Leitung von Professor Susumu Noda zurück. Im Vergleich zu herkömmlichen Lasern bietet sie eine höhere Funktionalität in einem kompakten Gerät. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Lichtquellen mit höherer Helligkeit und schmaler Linienbreite für Anwendungen wie die Detektion von Biomolekülen und die Atemgasanalyse gestiegen. Dadurch hat sich der Bedarf an kleinen, serienfähig produzierbaren Infrarotlasern erhöht. Gemeinsam haben AKM und die Universität Kyoto daran gearbeitet, die Struktur der Lichtquelle zu optimieren. Das Ergebnis dieser Kooperation ist eine Laserschwingung im 2-µm-Band unter Verwendung eines PCSEL. Dieser technologische Durchbruch eignet sich hervorragend für die hochpräzise Erkennung von Treibhausgasen. Durch die Kombination dieser Eigenschaft mit der hohen Richtwirkung und der schmalen Linienbreite von PCSEL werden Anwendungen in Bereichen erwartet, in denen hochpräzise Messungen von Spurengasen erforderlich sind.

„Diese Fortschritte verdeutlichen das große Potenzial von PCSEL für Anwendungen, die eine hohe Leistung und präzise optische Steuerung erfordern“, sagte Yoshinobu Fujimoto, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung im Business Development Center von AKM. „Durch die Kombination des technologischen Know-hows von AKM mit der Expertise von Professor Susumu Noda und seinem Team an der Universität Kyoto erschließen wir neue Leistungsgrenzen, von denen eine Vielzahl von Anwendungen profitieren könnten.“ AKM hat angekündigt, die Forschung und Entwicklung im Bereich der 2-µm-Band-PCSEL-Technologie voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellbarkeit und dem fortschrittlichen Photonenkristall-Designs liegt. Die Forschungsergebnisse zu dieser Technologie wurden im März 2026 auf der Frühjahrstagung der Japanischen Gesellschaft für Angewandte Physik vorgestellt.

Über Asahi Kasei Microdevices (AKM)

AKM, ein in Japan ansässiges Unternehmen, betreibt als Mitglied des Materialsektors der Asahi Kasei Gruppe ein Geschäft mit elektronischen Komponenten. AKM bietet seinen Kunden einzigartige Produkte an, indem es die in magnetischen Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der in Siliziumhalbleitern verwendeten ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen von AKM werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter mobile Kommunikationsgeräte und Verbraucherprodukte sowie Geräte der Automobilelektronik, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

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Bildquelle: Asahi Kasei