Asahi Kasei optimiert Materialportfolio durch Neuausrichtung der Lieferkette bis zum Geschäftsjahr 2030

TOKYO – 12. Mai 2026 – Asahi Kasei, ein weltweit tätiges, diversifiziertes Unternehmen, hat angekündigt, seine Produktionsaktivitäten am Standort Mizushima bis zum Geschäftsjahr 2030 zu konsolidieren.

Auf das Angebot an Derivatprodukten des Unternehmens wird dies keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Die von dieser Initiative betroffenen Geschäftsbereiche aus Asahi Kaseis Materialsparte erzielten im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 116,2 Milliarden Yen. Die Materialsparte erwirtschaftete im gleichen Zeitraum insgesamt 1.306,2 Milliarden Yen. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der bereits angekündigten Einstellung der Ethylenproduktion durch Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene (AMEC) und treiben die Bemühungen des Unternehmens zur Steigerung der Kapitaleffizienz und zur Stärkung der langfristigen Rentabilität weiter voran.

Die Einstellung dieser Derivate durch Asahi Kasei und die Neuausrichtung der Lieferkette sind Teil einer umfassenderen Initiative zur Straffung des Portfolios in der Materialsparte des Unternehmens und zur Steigerung der Kapitaleffizienz. Die angekündigten Maßnahmen zielen darauf ab, sich aus wenig rentablen Geschäftsbereichen zurückzuziehen und die damit verbundenen Lieferketten innerhalb der globalen petrochemischen Märkte neu zu strukturieren. Asahi Kasei erwartet eine daraus resultierende Verbesserung von Margen und optimiert gleichzeitig die Kapitalallokation auf strategische Wachstumsbereiche. Im Rahmen seines aktuellen Managementplans „Trailblaze Together“ verbessert Asahi Kasei die Kapitaleffizienz und führt strukturelle Reformen durch, mit denen Ressourcen auf seine wichtigsten Wachstumssäulen – Pharmazeutika, Intensivmedizin, Wohnungsbau und Materialien für die Halbleiterindustrie – konzentriert werden. Jüngste Maßnahmen wie der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit Mitsui Chemicals und Mitsubishi Chemical zur Förderung der Dekarbonisierung der Ethylenproduktion in Westjapan sowie die Übernahme von Aicuris zur Stärkung der Spezialpharma-Plattform im Bereich schwerer Infektionskrankheiten unterstreichen die konsequente Umsetzung dieser Strategie durch Asahi Kasei und festigen die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei