Asahi Kasei präsentiert neues Konzeptfahrzeug auf der Kunststoffmesse 2022

Werkstoffe für eine nachhaltige und komfortable Mobilität

Düsseldorf, 24. August 2022 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei präsentiert sein Konzeptfahrzeug AKXY2 erstmals in Europa auf der K 2022, die vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf stattfindet (Halle 8a, Stand E23). Mit einer breiten Palette von Materialien und Technologien im Fahrzeug zeigt das Unternehmen seine bereichsübergreifende Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Weitere Highlights auf dem Messestand sind innovative Partikelschäume, biobasierte Füllstoffe und nachhaltige technische Kunststoffe.

Attraktives Fahrzeug steht im Mittelpunkt

Im Fokus des Messeauftritts steht der AKXY2, ein neues Konzeptfahrzeug, das am 25. Mai 2022, dem 100. Geburtstag von Asahi Kasei, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es verkörpert die bereichsübergreifende Expertise des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den Rohstoffen über die Produktionstechnologien bis hin zum Einsatz von recycelten und wiederverwertbaren Materialien. So gut wie jedes Bauteil, das man sehen, anfassen oder fühlen kann, wird von Asahi Kasei hergestellt oder mitentwickelt. Die Materialien im Auto sprechen die Sinne an, verbessern die Sicherheit und bieten beste Funktionalität. Gleichzeitig wurden Lösungen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Automobilen im Fahrzeug integriert.

Leichte Fensterscheiben aus Polycarbonat

Alle Fensterfronten sind aus hartbeschichtetem Polycarbonat. Asahi Kasei stellt dieses Material nicht selbst her, dennoch hat das Unternehmen als erster Anbieter im Markt ein Verfahren entwickelt, bei dem CO2 als Rohstoff für die Herstellung verwendet wird. Bereits im Jahr 2002 erlangte das Verfahren Marktreife. Heute werden 15 Prozent der weltweiten Polycarbonatproduktion mit dieser Technologie hergestellt. Um den Kunststoff als Material der Wahl für leichtere Windschutzscheiben einsetzen zu können, entwickelt Asahi Kasei derzeit eine Hartbeschichtungstechnologie, die den Werkstoff mit einer UN ECE R43-konformen Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit ausstattet. Die von der Europäischen Wirtschaftskommission (ECE) veröffentlichte ECE R-43-Verordnung regelt die Grundsätze für die Zulassung von Sicherheitsglas für Kraftfahrzeuge.

Nachhaltige Stoffe und moderne Lichttechnologie prägen den Innenraum

Die Innenraumoberflächen sind mit Dinamica® bezogen, einem hochwertigen Mikrofaser-Veloursleder, das teilweise aus recyceltem Polyester besteht und vom italienischen Unternehmen Miko, einer Tochterfirma von Sage Automotive Interiors (Teil der Asahi Kasei Grupp) hergestellt wird. Sage Automotive Interiors hat weitere Produkte im Portfolio, die aus recyceltem PET, biobasiertem PET, Mischungen aus naturbelassenen Rohstoffen oder auch aus Meeresplastik bestehen. Alle Stoffe können antiviral und antibakteriell sowie flüssigkeitsabweisend und schmutzabweisend ausgerüstet werden. Das transparente optische Polymer AZP™ auf dem Innendisplay weist eine niedrige Doppelbrechung auf und sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit des Bildschirms ohne Regenbogeneffekt, bei dem ein Betrachter von selbstleuchtenden Bildern an Kanten im Bild Farbverläufe wahrnimmt, die nicht beabsichtigt sind. Der Innenraum ist ebenfalls mit Lichttechnologie ausgestattet, wobei halbtransparente und hinterleuchtete Gewebe aus PET, aber auch ultradünne optische Kunststofffasern verwendet werden, die in verschiedene Oberflächen eingewoben sind.

Innovative Partikelschäume für Batteriezellenhalter und strukturelle Anwendungen

Asahi Kasei wird zudem seine SunForce™-Familie von innovativen Partikelschäumen auf der Messe ausstellen. Alle Typen basieren auf technischen Kunststoffen, sind auf Standardmaschinen verarbeitbar und eröffnen neue Anwendungsfelder für Schaumstoffe. So hat SunForce™ BE modifizierten Polyphenylenether (mPPE) als Basispolymer und zeichnet sich durch eine unübertroffene Kombination aus geringem Gewicht, Flammschutz nach UL94 V-0, dünnwandiger Formbarkeit, Wärmeisolierung und Verarbeitbarkeit aus. Auf dem Stand wird Asahi Kasei 4680 und 2170 Rundzellenhalter zeigen, die aus SunForce™ BE gefertigt wurden. In dieser Anwendung ermöglicht das Material die präzise Fixierung und Ausrichtung von Rundzellen ohne den Einsatz von Klebstoffen. Der Werkstoff eignet sich ebenso für Anwendungen in Batteriepacks oder auch für jede andere Art von Zellen wie Pouch-Zellen und prismatische Zellen. SunForce™ AS basiert auf Polyamid und weist die typischen Eigenschaften von diesem technischen Polymer auf. Seine hohe Steifigkeit und Festigkeit machen es zu einem idealen Werkstoff für den Metallersatz bei Strukturbauteilen im Automobilbau. Dieser Typ hat auch die höchsten chemischen und hitzebeständigen Eigenschaften in der Produktfamilie.

Organische Füllstoffe auf Cellulose Basis

Das Know-how von Asahi Kasei auf dem Gebiet der Cellulose Verarbeitung reicht 90 Jahre zurück. Damals begann das Unternehmen mit dem Verkauf der Cupro-Faser unter dem Handelsnamen „Bemberg“. Diese Expertise transferiert das Unternehmen nun auf andere Anwendungsbereiche, indem es einen Cellulose basierten Nano-Faserfüllstoff (CNF) entwickelt. Dieses Material zeichnet sich durch einen wesentlich höheren Reinheitsgrad als herkömmliche holzbasierte Cellulose aus, und wird aus Baumwoll-Linters gewonnen, einem Nebenprodukt der Baumwollernte. Als Alternative zu Glasfasern kann CNF in technischen Kunststoffen wie Polyamid 6, Polyamid 66 und Polyacetal als Füllstoff mit einem Anteil von bis zu 20 Gewichtsprozent verwendet werden.

Technische Kunststoffe der nächsten Generation

Als ein führender japanischer Anbieter von technischen Kunststoffen stellt Asahi Kasei auch LEONA™ SG vor, ein teilaromatisches Polyamid mit einer herausragenden mechanischen Festigkeit, Oberflächenqualität und Verarbeitbarkeit. Der modifizierte Polyphenylenether XYRON™ kann zur erhöhten Effizienz von 5G Applikationen beitragen. Das Unternehmen wird den aktuellen Stand seiner Arbeiten an mit dem Massebilanzverfahren bio-attribuiertem Polyacetal und Polyphenylenether vorstellen.

Asahi Kasei wird in Halle 8a, Stand E23 ausstellen. Weitere Informationen über die diesjährige Präsentation finden Sie auf der entsprechenden Landing Page: https://k-2022.asahi-kasei.eu/de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 – 31. März 2022) einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro (2.461 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Company Contact Europe:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 – 31. März 2022) einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro (2.461 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058

Sebastian.Schmidt@asahi-kasei.eu

https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12

h.kuell@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei