Asahi Kasei präsentiert SoForm™ – einen neu entwickelten Typ der Thermylene®-Familie mit Class-A Oberfläche, niedrigen Emissionen und hervorragender Kratzbeständigkeit

Düsseldorf, 15. Juli 2020 – Asahi Kasei Plastics North America (APNA) präsentiert mit SoForm™ ein neues Mitglied im Portfolio der Thermylene®-Familie von chemisch gekoppeltem, glasfaserverstärktem Polypropylen. Das Material ist kosten- und prozessoptimiert und eignet sich insbesondere für Oberflächen in Fahrzeuginnenräumen sowie für industrielle Gebrauchsgüter.

SoForm™ zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, Oberflächenhaptik und eine im Vergleich zu Wettbewerbsmaterialien verbesserte Beständigkeit aus. Darüber hinaus bietet es weitere Vorteile wie hervorragenden Mattglanz, einen geringen Emissionsgrad, eine hohe chemische Beständigkeit und Strukturfestigkeit.

“Langlebigkeit gepaart mit sehr gutem Mattglanz und verbesserter Oberflächenhaptik sind heute mehr denn je der Schlüssel für einen Fahrzeuginnenraum, der die Kundenkriterien voll erfüllt. Mit SoForm™ bieten wir eine attraktive Lösung, um diese anspruchsvollen Erwartungen zu erfüllen”, erklärt Jane Horal, Marketing und Business Development Manager bei APNA.

APNA bietet das Material mit 10%, 15%, 20% und 25% Glasfaseranteil an. Alle Typen sind für Spritzgussanwendungen kommerzialisiert und erhältlich in naturfarben oder vorgefärbt.

Eine kostengünstige und nachhaltigere Alternative

Zu den Anwendungsbereichen von SoForm™ im Automobilbereich gehören unter anderem Instrumententafeln, Türverkleidungen und weitere sichtbare Oberflächen wie Kartentaschen, Konsolenseiten, Spiegelumrandungen und Sitzverkleidungen.

Mit seinen Eigenschaften bietet sich SoForm™ auch im industriellen Segment als Werkstoff für Anwendungen wie Möbelarmlehnen und andere verschleißfeste Oberflächen an. Die Strapazierfähigkeit und die haptische Oberflächenbeschaffenheit des Materials ermöglichen es sowohl im Automobil- als auch im Industriesegment, den Kunden verbesserte Langlebigkeit und Luxus zu bieten.

“SoForm™ zeichnet sich im Vergleich mit anderen talkumverstärkten thermoplastischen Elastomeren durch die verbesserte Kratz- und Ritzbeständigkeit aus. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Haltbarkeit wird es ein Schlüsselmaterial sein”, fügt Todd Glogovsky, VP of Sales and Technology bei APNA, hinzu.

Um diese Kundenanforderungen zu erfüllen, sind derzeit Soft-Touch-Paints, Overmolding oder ein Schaumüberzug notwendig. SoForm™ bietet Alternativen in Hinblick auf Design, Herstellung, Logistik und Wertschöpfungskette des Produktionsprozesses. Da das Material nicht mehr lackiert, umspritzt oder überschäumt werden muss, bietet es dem Kunden zusätzliche Kosteneinsparungen und nachhaltigere Optionen.

Weitere Informationen zu SoForm™ finden Sie auf der folgenden Seite:

https://asahikasei.group/eu/soform

Zu Asahi Kasei Plastics North America

Asahi Kasei Plastics North America, Inc. (“APNA”) ist ein führender Hersteller von innovativen, hochleistungsfähigen, technischen Polymeren und chemisch gekoppeltem Polypropylen in Nordamerika. Das Produktportfolio umfasst XYRON™ (modifizierter Polyphenylenether), Thermylene® (chemisch gekoppeltes Polypropylen), LEONA™ (Polyamid 6/6, 6/6+6i), TENAC™ (Homopolymer & Copolymer Acetal) und Thermylon® (Polyamid 6, 6/6). APNA hat derzeit drei Standorte in Nordamerika und über 400 Mitarbeiter.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit 39.283 Beschäftigten in aller Welt betreut die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro (2.151,6 Milliarden Yen) im Geschäftsjahr 2019 (1. April 2019 – 31. März 2020).

“Creating for Tomorrow”. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ und https://automotive-asahi-kasei.eu/

Kontakt Asahi Kasei Europe

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Am Seestern 4, 40547 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-2806-8139

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

