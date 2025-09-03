Asahi Kasei stellt auf der K 2025 PFAS-freies Polyamid und neue Recyclingtechnologie für Endloskohlefasern vor

DÜSSELDORF – 3. September 2025 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei wird auf der K 2025 seine neuesten Innovationen im Bereich PFAS-freier Polyamide und Recyclingtechnologie für Endloskohlefasern vorstellen. Das Unternehmen wird außerdem seine vielfältigen Materiallösungen für Automobilanwendungen, verbesserte Konnektivität und Leichtbau präsentieren. Die K 2025 gilt als die weltweit führende Fachmesse für Kunststoffe und Kautschuk und findet vom 8. bis 15. Oktober 2025 in Düsseldorf statt.

Asahi Kasei hat eine bahnbrechende Recyclingtechnologie entwickelt, mit der Endloskohlefasern aus CFRP-Druckbehältern in Fahrzeugen zurückgewonnen werden können. Unter Verwendung von elektrolysierter Schwefelsäure zersetzt das Verfahren die Kunststoffmatrix vollständig, während die ursprüngliche Festigkeit und Endlosstruktur der Kohlenstofffasern erhalten bleibt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Recyclingverfahren, bei denen die Fasern zerkleinert werden, ermöglicht diese Technologie das Recycling hochwertiger, kostengünstiger Endloskohlenstofffasern. Auf der K Show wird Asahi Kasei über 200 Meter recycelte Endloskohlefasern präsentieren. Asahi Kasei wird auch PA- und SEBS-Compounds vorstellen, die eine biobasierte und kompostierbare Cellulose-Nanofaser (CNF) enthalten. Dieses Material wird aus Baumwoll-Linter hergestellt und zeichnet sich durch hohe Hitzebeständigkeit und Netzwerkbildungsfähigkeit aus. CNF-verstärktes Polyamid wird bei Bewegung weniger viskos, wodurch es sich hervorragend für 3D-Druckanwendungen eignet, da es einfach zu drucken ist, eine hohe Maßgenauigkeit, ein glattes Erscheinungsbild und gute mechanische Eigenschaften aufweist.

CNF-verstärktes SEBS zeichnet sich durch eine einzigartige Weichheit aus, die durch Veränderung der inneren Struktur des Formteils angepasst werden kann. Darüber hinaus weist es eine sehr geringe Verformung und Schrumpfung sowie eine gute Hydrolysebeständigkeit auf. Diese Eigenschaften machen dieses Material für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, beispielsweise für Prothesen und Orthesen. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach PFAS-freien Materialien entwickelt Asahi Kasei ein PFAS-freies, reibungsarmes LEONA™-Polyamid und wird den neuen Typen erstmals in Europa vorstellen. Interne Bewertungen haben ergeben, dass das Material die gleichen reibungsarmen Eigenschaften wie fluorhaltige Kunststoffe aufweist und sich daher für Gleitlageranwendungen in verschiedenen Branchen eignet, darunter Automobilindustrie, Roboterteile und Sportartikel.

Materialien für Leichtbau und optimierte Produktion von Fahrzeugkomponenten

Asahi Kasei wird auf der K 2025 verschiedene Technologien für Automobilanwendungen vorstellen. Eine dieser Lösungen ist das transparente optische Polymer AZP™, das sich durch eine Doppelbrechung von nahezu null bei geringem Gewicht auszeichnet. Es überwindet die Herausforderungen herkömmlicher transparenter Polymere in Anwendungen mit polarisiertem Licht, wie Virtual- und Augmented-Reality-Geräten und Head-up-Displays (HUD) in Fahrzeugen. Gleichzeitig bietet es eine hervorragende Verarbeitbarkeit für die Großserienfertigung von spritzgegossenen optischen Komponenten. Das Unternehmen zeigt auf der K eine interaktive HUD Demo mit AZP™.

Bei konventionellen Ansätzen für Armaturen, Türverkleidungen, Armlehnen oder Mittelkonsolen in Fahrzeugen werden für die Oberflächen-, die Schaum- und die Trägerschicht unterschiedliche Materialien und Fertigungstechnologien verwendet. Das neue SEBS-Material eignet sich sowohl für Oberflächen als auch für die hinterliegende Schaumschicht. Beide Schichten können in einem Schritt durch ein core-back Spritzgussverfahren geformt werden. Durch die starke chemische Bindung zwischen allen Schichten sind keine zusätzlichen Klebeschichten erforderlich. SEBS trägt dazu bei, die Gesamtzahl der Materialien zu reduzieren, den Herstellungsprozess zu vereinfachen und die Recyclingfähigkeit von Innenraumkomponenten zu verbessern. Eine weitere Lösung zur Optimierung des Fertigungsprozesses für Fahrzeughersteller ist der mPPE-Partikelschaum SunForce™. Dieses Material eignet sich hervorragend für die Massenproduktion dünnwandiger, komplex geformter Teile, die geringe Toleranzen, hohe Wärmestabilität oder eine Flammwidrigkeit gemäß UL94 V-0 erfordern. Dank dieser Eigenschaften ist SunForce™ ideal für Wärmemanagementlösungen in elektronischen Geräten, Transporttrays für Lithium-Ionen-Batteriezellen, Isolationskomponenten für HLKK-Anlagen und Schaumkerne für FRP-Verbundteile geeignet

Die zunehmende Verbreitung von Radaranwendungen in verschiedenen Branchen erhöht die Anforderungen nach Material-, Prozess- und Gewichtsoptimierung. Schlitzwellenleiter-Array-Antennen für Radaranwendungen in Fahrzeugen werden in der Regel aus Metall hergestellt, was kosten- und zeitintensive Fräsprozesse erfordert. Das mPPE XYRON™ von Asahi Kasei zeichnet sich durch bewährte Nassplattierbarkeit aus, wodurch der Fräsprozess entfällt und die Massenproduktion von Antennenteilen aus Kunststoff im Spritzgussverfahren möglich wird.

Asahi Kasei stellt in Halle 8a, Stand E23 aus. Weitere Informationen finden Sie auf der Landingpage: https://k-2025.asahi-kasei.eu/de/k-show-2025-neu/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Europa Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Nord Amerika Kontakt:

Asahi Kasei America Inc.

Christian OKeefe

christian.okeefe@ak-america.com

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei