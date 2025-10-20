Ascott setzt auf Europa: Sieben neue Hotels in Wien und Sevilla

750 zusätzliche Zimmer für Österreichs Hauptstadt – Premiere der Marken lyf und Somerset im spanischen Sevilla

The Ascott Limited (Ascott), eine weltweit agierende Beherbergungsgesellschaft, hat Verträge für sieben neue Häuser mit insgesamt rund 1.100 Einheiten in Wien und Sevilla unterzeichnet. Dies markiert den nächsten wichtigen Meilenstein im Expansionskurs von Ascott in Europa. Mit den Neuzugängen wächst das europäische Portfolio auf 64 Hotels mit rund 8.500 Einheiten in 26 Städten in zehn Ländern (inklusive geplanter Eröffnungen).

Von vier auf neun: Verdopplung des Wienangebots

Ein klarer Fokus in der Wachstumsstrategie liegt auf Wien, wo das Ascott-Portfolio mehr als verdoppelt werden soll. Fünf neue Häuser verschiedener Marken mit 750 zusätzlichen Einheiten sind mit der Immobilienentwicklungsfirma VIE Trust Real Estate Group geplant, darunter ein zweites Haus der Social-Living-Marke lyf, das Ende 2026 eröffnet wird. Die Unterkunft mit 150 Zimmern entsteht im 15. Bezirk in Wien mit guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und angrenzendem Einkaufszentrum. Ascott verfügt bereits über vier Hotels in der österreichischen Hauptstadt: Citadines South Vienna, lyf Schönbrunn Vienna und Somerset Schönbrunn Vienna, alle drei Projekte sind ebenfalls in Zusammenarbeit mit der VIE Trust Real Estate Group entstanden, sowie das Citadines Danube Vienna. Insgesamt steigt das Angebot auf nahezu 1.400 Einheiten in neun Hotels und stärkt damit Ascotts Marktposition in der Donaumetropole erheblich.

Strandfeeling in Sevilla

In Sevilla feiern 2028 gleich zwei Marken von Ascott ihr Spaniendebut. Als Teil des Megaprojektes Lagoon City Seville, einem riesigen Komplex mit einer rund 18.000 Quadratmeter großen künstlichen Lagune mit Strandabschnitt, entsteht ein 250 Zimmer großes lyf sowie ein Somerset für generationsübergreifende Familienaufenthalte mit rund 120 Einheiten. Die Lage nur zehn Minuten von Sevillas Stadtzentrum entfernt und direkt neben einem 18-Loch-Golfplatz ist perfekt. Zusätzlich zu den zwei Hotels entstehen in der Lagoon City Seville Apartments und Villen, ein Kongresszentrum sowie zahlreiche Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Bars. Für Ascott ist es das erste Strandresort-Projekt innerhalb Europas. In Barcelona betreibt die Unternehmensgruppe bereits das Citadines Ramblas Barcelona. Mit den zwei geplanten Neueröffnungen erhöht sich das Spanien-Portfolio auf insgesamt über 500 Einheiten.

Kevin Goh, Chief Executive Officer bei Ascott, sagte dazu: „Europa ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer globalen Wachstumsstrategie und zudem ein stabiler, gewinnbringender Markt mit einem starken Tourismus. Jedoch werden viele der hochwertigen Immobilien noch nicht unter einer Marke geführt. Unsere Expansion in Wien, der Einstig in Sevilla sowie die wachsende Präsenz von Marken wie lyf und The Unlimited Collection in Europa spiegeln die steigende Nachfrage von Immobilienbesitzern und Investoren nach vertrauenswürdigen Betreibern mit globaler Präsenz, bewährten Marken und erfolgreichem Vertriebssystem wider. In Europa setzen wir verstärkt auf die Intensivierung und Skalierung des Asset-Light-Modells mittels Franchise- und Managementverträgen. Dies unterstützt unser Vorhaben, langfristig Markenwerte in einem der attraktivsten Hospitality-Märkte der Welt zu schaffen.“

Ausbau der Marken lyf und The Unlimited Collection in Europa

Zu den aktuell drei Häusern der Marke lyf in Paris, Frankfurt und Wien kommen 2026 vier neue hinzu. Neben Wien werden die anderen drei Neueröffnungen in Großbritannien stattfinden, darunter das lyf Chelsea London auf dem Gelände des Fußballvereins FC Chelsea. Mit The Unlimited Collection, eine Sammlung besonderer Hotels in historischen Gebäuden, die charakteristisches, lokales Ambiente mit zeitgenössischem Komfort verbinden, feierte Ascott im August 2024 mit dem Mount Royal Hotel by The Unlimited Collection in Edinburgh das Europadebüt. Ein Jahr später folgte Temple Bar by The Unlimited Collection in Dublin und für Jahresende 2025 ist die Eröffnung des The Grand Hotel Leicester by The Unlimited Collection im mittelenglischen Leicester geplant.

Ascott investiert ebenfalls in die Modernisierung bestehender Häuser, darunter Citadines Republique Paris (Fertigstellung im November 2025) sowie Citadines Part-Dieu Lyon, Citadines Gare de Lyon Paris und Citadines Place d“Italie Paris, deren Renovierungen 2025/2026 starten. Weltweit verfügt Ascott derzeit über 1.000 Häuser mit mehr als 175.000 Einheiten.

Weitere Informationen zu allen Marken, Häusern und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.