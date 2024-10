ASSISTENZARZT IM MASSREGELVOLLZUG

Klinikum am Weissenhof

Unser Maßregelvollzug im Klinikum am Weissenhof dient dazu, Menschen, die (insbesondere) aufgrund einer Suchterkrankung straffällig geworden sind, durch eine gezielte Behandlung und Unterstützung eine zweite Chance zu geben.

Wenn Sie Assistenzärztin oder Assistenzarzt für Psychiatrie sind und sich vorstellen können, uns bei dieser wertvollen Aufgabe zu unterstützen, möchten wir Sie gerne für eine Anstellung in unserer neu errichteten Maßregelvollzugseinrichtung begeistern, die Anfang 2025 eröffnet und zunächst 100 Patienten nach §64 StGB aufnehmen wird.

Entscheiden Sie sich für eine erfüllende Tätigkeit, die nicht nur Sie, sondern auch andere positiv beeinflusst.

Ergreifen Sie die Chance, Ihre berufliche Zukunft in einem Umfeld zu gestalten, das nicht nur viel verspricht, sondern auch inspirierende Perspektiven bietet. Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alles, was Sie über Ihren möglichen neuen Job im MRV der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Schwäbisch-Hall und das Klinikum am Weissenhof wissen müssen. Das Wichtigste davon haben wir im Folgenden kurz für Sie zusammengefasst:

Unser Profil

Die neue Maßregelvollzugseinrichtung des Klinikums am Weissenhof in Schwäbisch-Hall wird sich direkt neben der bestehenden Justizvollzugsanstalt im Gewerbepark Schwäbisch Hall West befinden. Hier setzen wir die gesetzliche Aufgabe des Maßregelvollzugs in Baden-Württemberg um. Unser klares Ziel ist es, männliche Patienten mit Suchtmittelabhängigkeit zu behandeln und zu sichern. Unsere Einrichtung ist mehr als nur eine Haftanstalt. Unser Team aus verschiedenen Fachbereichen bietet eine hochwertige Therapie gemäß den aktuellen MRV-Standards, mit Schwerpunkt auf Diagnostik, Motivation und Sicherung.

Unser Angebot

Ihre Arbeit im Maßregelvollzug ist nicht nur sinnvoll, sondern auch zukunftssicher. Sie helfen Menschen dabei, den Kreislauf von Sucht und Kriminalität zu durchbrechen und aktiv ein neues Leben zu beginnen. Dabei sorgen wir aktiv für Ihren Schutz, damit Sie mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen.

Freuen Sie sich auf ein modernes Arbeitsumfeld in Teams mit flachen Hierarchien und einer wertschätzenden Atmosphäre, die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und flexible Teilzeitmodelle für eine optimale Work-Life-Balance. Profitieren Sie von kontinuierlicher Weiterentwicklung durch Fort- und Weiterbildungen sowie der Gelegenheit, kreative Erfahrungen aus der bestehenden Klinik für Forensik in Weinsberg einzubringen.

Wir bieten Ihnen eine attraktive Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge, ein betriebliches Gesundheitsmanagement und Extras wie unser Jobticket. Sie dürfen sich auf klare Werte wie Qualität, Transparenz, Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeit verlassen, die allesamt regelmäßig zertifiziert werden.

Ihr neuer Job

Klingt das nach einer spannenden Perspektive für Sie? Bewerben Sie sich auf eines unserer Stellenangebote in Schwäbisch-Hall oder initiativ. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Bei Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Arbeit im Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall steht Ihnen unsere Recruitingabteilung gerne unter 07134 75-4222 oder per E-Mail unter bewerbung@klinikum-weissenhof.de zur Verfügung.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.700 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 738 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

