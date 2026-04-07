ASSISTENZARZT PSYCHIATRIE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Möchten Sie Ihre beruflichen Ziele verfolgen, ohne dass Familie, Hobbys oder persönliche Interessen zu kurz kommen? Im Klinikum am Weissenhof ist das möglich. Hier zählt Ihre Expertise – nicht die Anzahl der Arbeitsstunden. Ob in Teilzeit oder Vollzeit: Sie gestalten Ihre Karriere nach Ihren Vorstellungen und genießen gleichzeitig eine gesunde Work-Life-Balance.

Alle Informationen über uns als Arbeitgeber finden Sie online unter www.mein-weissenhof.de Das Wichtigste davon erläutern wir Ihnen im Folgenden in Kürze:

Wer wir sind

Moderne Psychiatrie, interdisziplinäres Arbeiten, starke Teams

Wir sind ein psychiatrisches Fachkrankenhaus mit sieben eigenständigen Kliniken und rund 1.850 Mitarbeitenden. Jährlich versorgen wir ca. 17.000 Patientinnen und Patienten in der Region Heilbronn-Franken. Unsere Teams aus Medizin, Pflege und Therapie arbeiten eng zusammen, um eine bestmögliche Behandlung und Unterstützung zu gewährleisten.

Warum Sie bei uns richtig sind

Weil wir auf Menschen achten – nicht nur auf Stellenbeschreibungen

Wir achten auf Wertschätzung & Unterstützung: Wir schaffen ein Umfeld, in dem Sie gefördert werden und Ihre Arbeit Freude macht.

Eine gesunde Work-Life-Balance ist uns wichtig: Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit-Optionen und familienfreundliche Angebote – so (und auf andere Weise) bringen wir Privates und Berufliches in Einklang. Wir setzen auf Nachhaltigkeit & Qualität: Zertifikate wie audit berufundfamilie und Auszeichnungen wie Great Place to Work zeigen, dass wir unsere Werte leben.

Nur wer sich als Mitarbeitender wohlfühlt, kann Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau versorgen. Darum stehen Ihre Bedürfnisse bei uns im Fokus.

Ihre Vorteile bei uns

Als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in der Psychiatrie erwarten Sie bei uns zahlreiche Benefits: eine faire Vergütung und flexible Arbeitszeitmodelle, eine betriebliche Kinderbetreuung und Jobsharing-Möglichkeiten, umfangreiche Fort- und Weiterbildung für Ihre fachliche und persönliche Entwicklung sowie attraktive Zusatzleistungen wie Gesundheitsmanagement und Jobticket.

Wir sehen Sie nicht nur als Fachkraft, sondern als Menschen – mit individuellen Zielen, Bedürfnissen und Talenten.

Jetzt durchstarten

Sie möchten Ihre berufliche Zukunft selbst gestalten? Dann werden Sie Teil unseres Teams! Bewerben Sie sich auf eine offene Stelle als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in der Psychiatrie – oder schicken Sie uns eine Initiativbewerbung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-

Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.850 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und

Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über

insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier

kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet

und trägt seit 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-

Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Firmenkontakt

Klinikum am Weissenhof

Abt. Unternehmenskommunikation

(keine Straße benötigt) —

74189 Weinsberg

07134 75-0



http://www.klinikum-weissenhof.de

Pressekontakt

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

06231-7244



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