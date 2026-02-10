Assistenztage 2026, am 06.-08. Mai in Heidelberg: Deutschlands vielfältigster Assistenzkongress: maximale Auswahl – maximale Entwicklung.

Mit den Assistenztagen 2026 lädt die Wbildung Akademie GmbH im Mai erneut zu einer praxisnahen Weiterbildung für Assistenzkräfte, Office Manager:innen, Sekretariats- und Sachbearbeitungsfachkräfte ein. Vom 6.–8. Mai 2026 findet im NH Collection Heidelberg drei Tage lang ein Assistenzkongress statt, der berufliche Weiterbildung, persönlichen Austausch und direkten Nutzen für den Office Alltag bietet. Dazu stehen 28 unterschiedliche Workshops zur Wahl, auf die Bedürfnisse moderner Assistenzen zugeschnitten.

Die Assistenztage bieten ein breites und zugleich fokussiertes Themenportfolio mit Schwerpunkten, die weit über klassisches Office-Know-how hinausgehen. Teilnehmende wählen direkt bei Anmeldung ihr individuelles Programm aus insgesamt 28 praxisnahen Workshops, darunter fachlich aktuelle Themen wie „Microsoft Copilot: KI unter dem Datenschutz“, „KI und Outlook: Dreamteam für die Assistenz“ oder „Automatisierungen unter M365: Prozesse entlasten mit klugen Workflows“ – unmittelbar anwendbares Wissen, das den Berufsalltag erleichtert und Unternehmen unmittelbar Mehrwert liefert.

Gleichzeitig eröffnet das Programm Raum für Gesundheit, Persönlichkeits- und Soft-Skills-Entwicklung: Angebote wie „Balance statt Burnout – Resilient im Assistenzalltag“, „Rücken gut, alles gut – Beweglich und mobilisiert durch den Büroalltag“ oder „Durchsetzungsstark ohne Ellbogen – Klartext reden, Wirkung zeigen“ unterstützen die Teilnehmenden darin, ihre Rolle mit noch mehr Selbstbewusstsein und Wohlbefinden zu gestalten.

Die kleinen Workshop-Gruppen mit maximal 16 Teilnehmenden schaffen eine Wohlfühl-Atmosphäre, in der Lernende nicht nur Wissen aufnehmen, sondern sich aktiv einbringen, vernetzen und gegenseitig inspirieren können. Die persönliche und dennoch unaufdringliche Betreuung durch das Team der Wbildung Akademie vor Ort ist ein zentraler Bestandteil des Veranstaltungskonzepts – Interaktion und Austausch stehen im Fokus, kein reines Zuhören oder Zurücklehnen der einzelnen Teilnehmer:innen.

Ein Blick in das Programm macht klar: Praxisnähe und sofortige Umsetzbarkeit sind keine leeren Versprechen. Workshops wie „Effektive Protokollführung mit OneNote – Meetings digital planen, protokollieren & professionell dokumentieren“ oder „Gute Entscheidungen treffen – strukturiert zu hoher Entscheidungsqualität“ liefern sofort brauchbare Techniken und Tools, die den Arbeitsalltag effizienter und stressfreier gestalten – zum Vorteil für jede Organisation, die auf starke Assistenzen setzt.

Zwischen den interaktiven Workshops bleibt bewusst Zeit für Networking, Erfahrungsaustausch und entspannte Gespräche, etwa bei den gemeinsam gestalteten Pausen, dem Get-Together am Mittwochabend oder der Abendveranstaltung inklusive Essen am Donnerstag. Diese informellen Begegnungen gehören zur besonderen Atmosphäre der Assistenztage und machen sie zu einem inspirierenden Erlebnis, das lange nachwirkt.

Aktuell sind noch in allen 28 Workshops freie Plätze verfügbar, einzelne Workshops füllen sich jedoch rasch. Um die aktive Beteiligung für alle Teilnehmenden zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl pro Workshop begrenzt.

Nutzen für Unternehmen:

Die Assistenztage 2026 stärken nicht nur die Kompetenzen einzelner Fachkräfte, sie tragen indirekt zur Leistungssteigerung ganzer Teams und Organisationen bei. Praxisnahe Inhalte, fundiertes Methodenwissen und anwendbare Tools sorgen dafür, dass Gelerntes sofort im beruflichen Alltag wirksam wird – mit spürbaren Effekten für Effizienz, Kommunikation und Rollenentwicklung.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website der Wbildung Akademie.

Die Wbildung Akademie GmbH besteht aus einem jungen, engagierten Team, das für die Weiterbildung „brennt“ und sich persönlich dafür einsetzt, die Weiterbildungswünsche seiner Kund/innen zu realisieren.

Beruflich begeistern wir uns für qualitativ hochwertige Weiterbildung – praxisnah, lebendig und nachhaltig. Persönlich liegt uns der Umweltschutz sehr am Herzen, weshalb wir allen unseren Kund/innen einen bewussten und sorgsamen Umgang mit unser aller wichtigster Ressourcen ermöglichen: Neben dem ressourcenschonenden Umgang in der Organisation und Abwicklung der durch die ASB Akademie angebotenen Seminare, setzen wir uns für den ökologischen Erhalt unseres Lebensraums ein: Für jede/n Teilnehmer/in unserer Seminare wird ein Baum in dafür vorgesehene Landschaftsabschnitte gepflanzt.

So tragen unsere Kund/innen gemeinsam mit uns dazu bei, Lebensräume für bestehende und kommende Generationen zu erschaffen und zu erhalten. Dadurch profitieren nicht nur unsere Teilnehmer/innen vom „lebenslangen Lernen“, sondern auch alle anderen!

Die Wbildung Akademie bietet sowohl offene Seminare (Präsenz & online) als auch INHOUSE-Schulungen (Präsenz & online) zu den folgenden Themenbereichen an: Assistenz/ Sekretariat, betriebliche Altersversorgung (bAV), Business Development Management (BDM), Führung & Management, Kommunikation, Projektmanagement, Rechnungswesen, Finanzen, Steuern & Softskills.

Darüber hinaus bietet sie zertifizierte Lehrgänge, Assistenzkongresse, individuelle Qualifizierungskonzepte & blended learning Programme an. Speziell für Trainer/innen bietet die Wbildung Akademie GmbH eine „all inclusive“-Dienstleistung rund um das Seminar an.

Kontakt

Wbildung Akademie GmbH

Kathrin Tremmel

Niedernhäuser Mühle 8

64405 Fischbachtal



https://wbildung.de

