Assure Fashion bei den Green Shopping Days: Nachhaltig shoppen, bewusst handeln

Green Shopping Days 2024 nutzen, um nachhaltige Accessoires zu entdecken und mit einem guten Gewissen shoppen und sparen.

Die Green Shopping Days 2024 bieten eine einzigartige Plattform für Unternehmen, die sich dem nachhaltigen Konsum verschrieben haben. Mit Freude präsentiert sich auch Assure Fashion bei diesem besonderen Event und stellt seine umweltfreundlichen Gürtel und Accessoires vor.

Nachhaltiges Einkaufen zur Weihnachtszeit

Die Vorweihnachtszeit ist geprägt von Rabattschlachten und Werbeaktionen, die vor allem auf Massenprodukte setzen. Dabei fällt es vielen schwer, nachhaltige und bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Genau hier setzen die Green Shopping Days an: Sie schaffen eine Bühne für Marken, die Qualität, Stil und Umweltbewusstsein miteinander verbinden – und machen nachhaltige Alternativen für jedermann zugänglich.

Assure Fashion: Stilvoll und umweltbewusst

Nachhaltigkeit steht bei Assure Fashion im Mittelpunkt. Unsere Gürtel und Accessoires werden aus umweltfreundlichen Materialien wie pflanzlich gegerbtem Leder oder recycelten Stoffen gefertigt – ohne schädliche Chemikalien und mit Fokus auf Langlebigkeit. Zudem setzen wir uns für faire Produktionsbedingungen ein und unterstützen Projekte, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. So wird jedes unserer Produkte nicht nur zu einem stilvollen Begleiter, sondern auch zu einer verantwortungsvollen Wahl.

Exklusiver Rabatt zur Feier der Green Shopping Days

Um umweltbewusstes Einkaufen noch attraktiver zu machen, bietet Assure Fashion während der Green Shopping Days einen exklusiven Rabatt an. Bis zum 24. Dezember 2024 können Kundinnen und Kunden auf www.assure.fashion mit dem Rabattcode GreenDays30 satte 30% auf ihren Einkauf sparen. Eine ideale Gelegenheit, nachhaltige Modeaccessoires für sich selbst oder als Geschenk zu entdecken.

Die Green Shopping Days: Ein Statement für bewussten Konsum

Mit den Green Shopping Days setzen Veranstalter und teilnehmende Marken wie Assure Fashion ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Gerade in der konsumintensiven Weihnachtszeit laden sie dazu ein, bewusste Entscheidungen zu treffen, ohne auf Stil oder Qualität verzichten zu müssen.

Assure Fashion freut sich, Teil dieser Bewegung zu sein, und lädt alle herzlich ein, die Green Shopping Days 2024 zu nutzen, um nachhaltige Accessoires zu entdecken und dabei mit einem guten Gewissen zu shoppen.

Assure Fashion strebt danach, hochwertige und nachhaltige Mode für anspruchsvolle Kunden anzubieten, indem traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie kombiniert wird. Jedes Produkt wird sorgfältig von Hand gefertigt und verkörpert Qualität, Innovation und Sicherheit. Unsere Hingabe zur Qualität spiegelt sich in jedem Stück wider, das wir herstellen.

Unsere Vision ist es, die Modeindustrie durch Transparenz, Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu transformieren. Wir gestalten unsere Kollektionen mit intensiver Recherche, um Kunden die beste Qualität und Design zu bieten, während wir gleichzeitig ethische Produktionspraktiken sicherstellen.

Die erarbeiteten Prototypen werden einem Alltagstest unterzogen. Hier erfolgt eine eingehende Analyse, um zu bestimmen, welche Teile das Potenzial haben unseren Kunden zu gefallen. Wir berücksichtigen Marktanforderungen und entscheiden, welche Prototypen es final in die Kollektion schaffen, in welcher Menge sie produziert werden und wie die Größenverteilung aussieht.

Assure Fashion GmbH

Ralf Klein

Grugaplatz 2-4

45131 Essen

None



http://www.assure.fashion

