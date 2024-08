Athleten trainieren: die Bedeutung des Athletiktrainings im Leistungssport

Die Anforderungen an Athletinnen und Athleten sind hoch: Geschwindigkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und mentale Stärke müssen optimal kombiniert und kontinuierlich verbessert werden. In diesem Kontext gewinnt das Athletiktraining immer mehr an Bedeutung.

Athletiktraining im Leistungssport ist ein systematischer und zielorientierter Prozess. Daher dürfen die Trainingsinhalte nicht planlos aufeinander folgen, sondern müssen systematisch miteinander verzahnt werden.

Im Leistungssport arbeitet der Athletiktrainer mit Sportlern, die im Training sowie im Wettkampf Spitzenleistungen erbringen und die daraus entstehenden mechanischen Belastungen auf die Körpersysteme kompensieren müssen. Um das Ziel der verbesserten Belastbarkeit der Sportler zu erreichen, muss das Athletiktraining einem Ablaufschema folgen: dem Phasenmodell des Athletiktrainings. Dieses Phasenmodell dient als Orientierung zur Planung der Trainingsinhalte, jeweils ausgerichtet an den spezifischen Trainingszielen.

Die Bedeutung des Athletiktrainings im Leistungssport

Athletiktraining bildet im Leistungssport eine fundamentale Basis zur Verbesserung der Belastbarkeit der Athleten sowie zur Ausschöpfung der Leistungsressourcen und gilt daher als wichtige Ergänzung zum sportartspezifischen Training. Neben der erhöhten Leistungsfähigkeit der Sportler wird durch das Athletiktraining zudem eine Verletzungsprophylaxe erzielt und damit das für den Spitzensport immens wichtige Kapital „Sportlergesundheit“ geschützt. Diese Komponenten sollten den Ausschlag zur Implementierung eines Athletiktrainings in jedes ambitionierte Vereins- und Verbandstraining geben. Athletiktraining im Leistungssport ist sehr komplex. Ungeeignete Trainingsmaßnahmen zum falschen Zeitpunkt können die Entstehung von Verletzungen provozieren.

Athletiktraining muss seine originäre Zielsetzung erfüllen und verletzungsprophylaktisch sowie leistungsfördernd wirken. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Trainingsmaßnahmen einer durchdachten Systematik folgen und zielgerichtet in das komplexe System der Wettkampfperiodisierung der jeweiligen Sportart eingegliedert werden. Der Lehrgang befähigt die Trainer zur Entwicklung und Umsetzung von zielgerichteten Trainingsprogrammen im Athletiktraining von Leistungssportlern, um die Forderung nach Spezialisten in diesem komplexen Themenfeld zu erfüllen.

BSA-Qualifikation „Athletiktrainer Leistungssport“

Die BSA-Akademie hat mit ihrem Lehrgang „Athletiktrainer Leistungssport“ ein umfassendes Bildungsangebot geschaffen, das sich speziell an Trainer in Sportvereinen/-verbänden richtet, die ihre Kompetenzen im Athletiktraining des Leistungs- und Hochleistungssports ausweiten möchten, sowie an Fitnesstrainer/Personal Trainer, die professionell mit Leistungssportlern arbeiten wollen.

Fazit

Der Lehrgang „Athletiktrainer Leistungssport“ der BSA-Akademie bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich umfassend in diesem wichtigen Bereich des Leistungssports weiterzubilden. Trainer und Übungsleiter, die ihre Athleten auf höchstem Niveau betreuen möchten, finden hier fundiertes Wissen, praxisorientierte Methoden und wertvolle Anregungen für die tägliche Trainingspraxis.

