Attraktive Kapitalanlage in Düsseldorf

Attraktive Investments | Immobilien in begehrter Lage von Düsseldorf!

Attraktives Anlageobjekt in Düsseldorf-Flingern

Wohn- und Geschäftshaus mit Charme & Potenzial.

Im Herzen des trendigen Düsseldorfer Stadtteils Flingern präsentiert sich dieses repräsentative Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1903 als seltene Gelegenheit für Kapitalanleger. Das vollständig vermietete Objekt kombiniert historische Architektur mit stabilen Mieteinnahmen und attraktivem Entwicklungspotenzial. Einige Wohneinheiten wurden bereits modernisiert. Gleichzeitig bietet das Haus spürbares Wertsteigerungspotenzial: Die Fassade sowie Fenster stammen noch aus den 1980er Jahren, das Dach ist isoliert – weitere energetische Maßnahmen könnten sowohl die Attraktivität steigern als auch Mietanpassungen ermöglichen.

Dach: isoliert (ca. 1980er Jahre)

Fenster: Kunststoff (1980er Jahre), im Erdgeschoss Aluminium

Heizung: moderne Gaszentralheizung (2023)

Fassade: repräsentative Altbaufassade

Modernisierungen seit 2010:

drei Wohneinheiten vollständig erneuert

neue Fluchtwege im Dachgeschoss

Installation einer RWA-Anlage im Treppenhaus

Damit ist das Haus einerseits solide ausgestattet, andererseits besteht Spielraum für weitere Optimierungen, etwa an Fassade und Fenstern – ein Potenzial, das sich langfristig positiv auf Mieteinnahmen und Wertsteigerung auswirken kann.

Mehr Informationen:

https://www.cvm-chevalier.de/index.php4?cmd=searchDetails&vkall=1&objektids=bcef2a7f921f1bb8634a0bab19f34e4c

Kapitalanlage in Düsseldorf-Rath – Wohn- und Geschäftshaus mit solider Rendite

Exklusives Anlageobjekt in Düsseldorf-Rath: Vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus aus den 1950er-Jahren mit 15 Wohnungen und einer großen Gewerbeeinheit. Umfangreich modernisiert, inkl. neuer Heizung (2021) und zahlreichen Sanierungen der letzten Jahre. Mit stabilen Nettomieteinnahmen von ca. 191.232 EUR jährlich und zusätzlichem Wertsteigerungspotenzial bietet dieses Objekt eine sichere und renditestarke Investition in einer der gefragtesten Lagen Düsseldorfs.

Die Anbindung ist optimal: Über die A52 sowie weitere wichtige Verkehrsachsen erreicht man das Düsseldorfer Zentrum und die umliegenden Städte des Rhein-Ruhr-Gebiets in kurzer Zeit. Der öffentliche Nahverkehr ist durch Bus- und Bahnlinien bestens ausgebaut – S-Bahn-Stationen in direkter Nähe bieten schnelle Verbindungen in die City und zum Düsseldorfer Flughafen. Für Investoren bedeutet dies: eine stetig hohe Nachfrage nach Wohnraum, stabile Mietverhältnisse und beste Voraussetzungen für eine nachhaltige Wertentwicklung.

Mehr Informationen:

https://www.cvm-chevalier.de/index.php4?cmd=searchDetails&vkall=1&objektids=73fb55d69efd39c96622949024445873

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbemitteilung. Diese Miteilung stellt keine Aufklärung über die Aussichten und Risiken der hier beworbenen Finanz- und sonstigen Kapitalanlagen dar. Ausführliche Erläuterungen der wesentlichen Eigenschaften dieser Finanz- und sonstigen Kapitalanlagen einschließlich der Risiken finden sich in den offiziellen Verkaufsunterlagen. Kein Anleger sollte seine Anlageentscheidung treffen, ohne den Inhalt dieser Verkaufsunterlagen zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Ergebnisse bestimmter Finanz- und sonstige Kapitalanlagen aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf deren Ergebnisse in der Zukunft zu.

Die CVM GmbH ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Aschaffenburg. Für Ihren nachhaltigen Erfolg bündeln wir unsere Kompetenz mit innovativen Ideen. Seit rund vier Jahrzehnten haben wir uns als vertrauenswürdiger Partner in verschiedenen Branchen etabliert. Kundenzufriedenheit und höchste Qualitätsstandards bilden das Fundament unseres Handelns.

Kontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606



http://www.cvm-chevalier.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.