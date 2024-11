Auch online individuell beraten

BLANKE BLUE – der digitale Assistent von Blanke

Blanke Systems GmbH, der Iserlohner Systemanbieter für Fliesenzubehör, hat den KI-Assistenten namens BLANKE BLUE in seine Serviceplattform blanke-blue-base.de integriert. Unabhängig von Zeit und Ort unterstützt BLANKE BLUE zukünftig Kunden bei der Auswahl der richtigen Produkte und Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse.

Noch schmunzelt der eine oder die andere, wenn es um das Thema KI im Handwerk geht. Denn alle wissen, die künstliche Intelligenz macht keinen Handschlag auf der Baustelle. Und doch ist man bei Blanke Systems überzeugt, dass KI den Handwerker nachhaltig unterstützen kann. Auf der digitalen Serviceplattform blanke-blue-base.de stellt der Entwickler von bewährten und praktischen Systemlösungen alle relevanten Informationen zu Produkten und Systemen bereit. Das ist hilfreich, wenn bei der Suche klar ist, welches Produkt zu Einsatz kommen soll. Anspruchsvoller wird es, wenn es zwar eine Aufgabe, aber noch keine bevorzugte Produkt- oder Systemlösung gibt. Und genau hier kommt BLANKE BLUE ins Spiel.

BLANKE BLUE unterstützt Handwerker bei der Auswahl der richtigen Produkte und Systemlösungen für ihr individuelles Produkt. Indem BLANKE BLUE dem Anwender bei der Navigation auf der Serviceplattform unterstützt, lassen sich mögliche Lösungen schneller finden. BLANKE BLUE ist in der Lage, Fragen zu beantworten und Produktempfehlungen zu geben. Und zwar 24/7, also Tag und Nacht und auch am Wochenende.

Dabei lernt BLANKE BLUE ständig dazu. Denn mit jeder Frage erweitert sich das Wissensspektrum des digitalen Assistenten. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass der KI-Service keine Antwort parat hat. Dann sagt er das nicht nur, sondern die technischen Berater im Hintergrund nehmen sich der Anfrage an und suchen eine passende Lösung.

„Wir glauben, dass mit der Integration des neuen KI-Assistenten BLANKE BLUE auf unserer Serviceplattform unseren Kunden noch schneller geholfen wird. Uns ist wichtig, für die Verarbeiter auf der Baustelle jederzeit erreichbar zu sein. Das umfasst unsere Gebietsmanager oder Anwendungstechnik und wird mit BLANKE BLUE durch einen neuen Service ergänzt. Den persönlichen Kontakt können und wollen wir nicht ersetzen, aber hier geht es um Geschwindigkeit und eine neue Form der Erreichbarkeit.“, so Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter der Blanke Systems GmbH.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245



https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke