Auch SEO Agentur setzt auf Google Ads

SEO Agentur kann Google Ads für gezielte Kampagnen und als Zwischenlösung nutzen, bis SEO Maßnahmen greifen

Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung oder SEO ist das A und O, um Webseiten in den Suchmaschinen langfristig auf den vorderen Plätzen der Ergebnisanzeigen zu platzieren. Wenn es darum geht, sehr schnell für gezielte Kampagnen präsent zu sein, bietet sich Google Ads als eine sinnvolle Unterstützung an. Eine professionelle SEO Agentur wählt dieses viel genutzte Tool deshalb nie als Ersatz, sondern als kurz- bis mittelfristige Ergänzung der Suchmaschinenoptimierung. Google Ads kommen auch zum Einsatz, um die Zeit zu überbrücken, bis SEO Maßnahmen greifen und die gewünschte Sichtbarkeit hergestellt ist.

Welche Optionen bietet Google Ads zusätzlich zur SEO?

Bei Google Ads handelt es sich um bezahlte Anzeigen bei Google, die beim Eingeben bestimmter Suchbegriffe automatisch an prominenter Stelle in den Ergebnissen angezeigt werden. Meist sind dies Textanzeigen. Daneben gibt es auch grafische Display-Anzeigen, Download-Anzeigen oder Produktanzeigen als alternative Formate. Google stellt die Anzeigen selbst nicht in Rechnung, sondern lässt sich die Klicks vergüten, die jede einzelne Anzeige generiert.

Die Preise richten sich dabei nach der Popularität der Keywords. Die Aufgabe einer guten SEO Agentur besteht unter anderem darin, eine sinnvolle Abwägung zwischen dem Preis einer Anzeige und ihrem potentiellen Nutzen zu treffen. Oft ergibt es aus wirtschaftlicher Sicht mehr Sinn, die am härtesten umkämpften und teuersten Suchbegriffe zu meiden und auf eine breite Auswahl kostengünstigerer Alternativen zu setzen.

Professionelle Agentur nutzt Google Ads als kurzfristige Zusatzhilfe

Der Einsatz von Kampagnen mit Google Ads ist immer dann sinnvoll, wenn sich über die organische Ergebnisanzeige nicht sofort eine zufriedenstellende Sichtbarkeit erreichen lässt. SEO benötigt ein wenig Zeit und wirkt nicht von heute auf morgen. Entsprechend bieten sich Ad-Kampagnen zum Beispiel an, um Sonderaktionen, saisonale Highlights, kurzfristige Angebote und ähnliche temporäre Inhalte ohne Zeitverlust effektiv zu kommunizieren. Auch ganz zu Anfang können Ads helfen, die Zeit zu überbrücken, bis die Suchmaschinenoptimierung Erfolge zeigt.

Andererseits wäre es ein großer Fehler, die Suchmaschinenoptimierung völlig zu vernachlässigen und ausschließlich auf Google Ads zu setzen. Zum einen ist einer Anzeige naturgemäß immer ihr werblicher Charakter anzusehen. Eine organisch erreichte gute Platzierung in den Suchergebnissen vermittelt eine höhere Wertigkeit. Zum anderen sind die Ads eben nicht kostenfrei.

Zur SEO gehört es deshalb auch, eine Vielzahl von Klicks auf Anzeigen in eine möglichst hohe Conversion Rate zu überführen. Während die Anzeige dafür sorgt, dass der Nutzer auf ein entsprechendes Angebot geleitet wird, schafft die SEO den Anreiz, dass der Kunde auf dieser Seite auch die intendierte Handlung durchführt. Diese als Conversion bezeichnete Handlung kann zum Beispiel in der Anmeldung zu einem Newsletter bestehen, in der Anforderung von Informationen über eine Dienstleistung und natürlich im Kauf eines Produkts.

