Audeze Euclid: weltweit erste geschlossene In-Ear-Kopfhörer mit Audeze Planartreiber-Technologie

Audeze stellt mit Euclid den ersten geschlossenen In-Ear-Kopfhörer im Unternehmenskatalog vor. Das neue Modell verfügt ungeachtet seiner kompakten Form über die ausgereifte Planartreiber-Technologie der Referenzkopfhörer von Audeze und ermöglicht damit auch im mobilen Einsatz Klangerlebnisse ohne Kompromisse. Vergoldete MMCX-Stecker erlauben den mühelosen Tausch von Kabeln für verschiedene Anwendungsbereiche. Ein elegantes mattschwarzes Gehäuse aus gefrästem Aluminium sowie wechselbare Ohrstücke machen den Euclid zu einem Produkt in bester Audeze Tradition, das sich durch kompromisslose audiophile Qualität in jedem Detail auszeichnet. Der optional erhältliche Bluetooth®-Adapter sorgt für kabellosen Musikgenuss.

Gauting, 10. Februar 2021 – Mit dem neuen In-Ear-Hörer Euclid beweist Audeze, dass High-End-Sound auch im Kleinstformat realisierbar ist. Der geschlossene Hörer verfügt über jene klangstarke Planartreiber-Technologie von Audeze, die anspruchsvolle HiFi-Gourmets dank einer Vielzahl firmeneigener Patente wie UniforceTM Leiterbahnen, FluxorTM Magneten und FazorTM Waveguides seit jeher begeistert. Wechselbare Ohrstücke und Kabel sowie ein geschlossenes Aluminiumgehäuse in elegantem Mattschwarz machen den Euclid zu einem echten Audeze Highlight, das zeitlose Eleganz ausstrahlt und audiophilen Klang überall verfügbar macht.

Geschlossener High-End-Sound von Audeze: Euclid

Euclid ist der erste komplett geschlossene In-Ear-Kopfhörer von Audeze. Die speziell für diese Bauform entwickelten 18-Millimeter-Planartreiber und ein ergonomisch gestaltetes, gefrästes Aluminiumgehäuse machen den Euclid zu einem außergewöhnlichen Ohrhörer, nicht nur im Portfolio von Audeze. Er begeistert durch jene Kombination aus zeitloser Eleganz und höchster Klangqualität, die schon die High-End-Kopfhörer von Audeze berühmt gemacht hat. Wie sein griechischer Namensgeber überzeugt der Euclid auch mit Zahlen: Er liefert einen maximalen Schalldruck von 120 dB bei einem Klirrfaktor von unter 0,1% und höchster Frequenz- und Phasentreue. Mit seiner gleichermaßen eleganten und robusten Form beweist er aber auch Qualitäten über seine Messwerte hinaus. So ermöglicht er ein Klangerlebnis, das auch anspruchsvolle Musikliebhaber mühelos zufriedenstellt – portabel an jedem Ort der Welt.

Planartechnologie in miniaturisierter Vollendung

Audeze steht für Planar-Kopfhörer der höchsten Qualitätsstufe, die längst ihren festen Platz in unzähligen Mixing- und Mastering-Studios gefunden haben. Denselben Maßstab legt der Hersteller auch bei seinem Ohrhörer Euclid an. Die 18-Millimeter-Planartreiber verfügen über all die wegweisenden Patente wie UniforceTM Leiterbahnen, FluxorTM Magneten und FazorTM Waveguides, die schon die inzwischen legendären LCD Kopfhörer von Audeze einzigartig machen. So glänzt auch der Euclid mit unbestechlicher Phasentreue bei völlig linearem Frequenzgang und bietet den höchsten Schalldruck aller geschlossenen In-Ear-Hörer seiner Größe. Zusammen mit der Empfindlichkeit von 110 dB/mW sorgt dies für einen Dynamikumfang, der andere Produkte dieser Kategorie bei weitem übertrifft. Damit bietet auch der Euclid In-Ear ungeachtet seines kompakten Formats den ganz großen Sound der Referenzkopfhörer von Audeze.

Zeitlose Eleganz durch edles Aluminiumgehäuse

Das aus einem Stück gefräste Aluminiumgehäuse des Audeze Euclid strahlt mit seinem eleganten mattschwarzen Finish nicht nur edle Noblesse aus, sondern sorgt darüber hinaus für maximalen Tragekomfort auch über längere Zeiträume. Die in zahlreichen Testreihen speziell entwickelte Form sorgt für hohe Ergonomie bei erfreulich geringem Gewicht und besten akustischen Eigenschaften. Diese Verbindung von schickem Design und kultivierter Praktikabilität macht Euclid zu einem klangstarken Schmuckstück für jeden Tag.

MMCX-Kabelanschluss für großen Klang bei maximaler Flexibilität

Die geschlossene Konstruktion ist nicht das einzige Neuland, das der Euclid im Audeze In-Ear-Katalog betritt: Die Kabel des Audeze Euclid werden über zuverlässige MMCX-Steckverbinder mit dem Hörer verbunden, was für maximale Stabilität bei geringem Gewicht sorgt. Zudem lassen sich die Kabel ganz einfach austauschen, sodass jeder audiophile Genießer seinen Referenzklang mit einem High-End-Kabel seiner Wahl individuell gestalten kann. Ein Bluetooth®-Adapter sowie eine symmetrische Verbindungsoption werden ebenfalls erhältlich sein. Die Goldbeschichtung der MMCX-Stecker des Euclid garantiert dabei stets beste Kontakteigenschaften und Langlebigkeit – für audiophile Ergebnisse, egal bei welchem Einsatz.

Perfekte Anpassung durch variable Eartips

Dank seiner wechselbaren Ohrstücke passt sich der Euclid von Audeze perfekt an jede Ohrform an. Dabei befinden sich sowohl Silikon- und Comply™ Foam Eartips als auch die beliebten SpinFit® Ohrstücke im Lieferumfang. So hat jeder Anwender die Möglichkeit, seinen ganz persönlichen High-End-Hörer zu konfigurieren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Audeze Euclid wird in Deutschland und Österreich exklusiv über cma audio vertrieben und ist ab sofort im ausgesuchten Fachhandel und über den Online-Shop cma.audio verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.499,00 EUR inklusive Mehrwertsteuer.

