Audi A3 Sportback 600 Watt Soundsystem Upgrade Oberklasse

Ein 600 Watt Soundsystem Upgrade für den Audi A3 Sportback für ein hervorragendes Klangerlebnis

Ein 600 Watt Soundsystem Upgrade für den Audi A3 Sportback mit Lautsprecher und Digitaler 4-Kanal Endstufe für den Anschluss an OEM-Radios ab Werk oder nachträglich installierte Fremdradios. Dieses Audi A3 Sportback Soundsystem Upgrade ist für Fahrzeughalter die kein Bose System ab Werk installiert haben. Das Paket bestehend aus dem Lautsprecher 2-Wege System JL-Audio- C1 650 für beide hinteren und vorderen Türen mit Bewertung Oberklasse in der Zeitschrift Car & Hifi. Der Digitalen 4-Kanal Endstufe Hertz DPower 4, Dämmplatten für die Türdämmung, ein Stromkabel Anschlussset und Ausbauwerkzeug für die Entfernung der Türverkleidungen. Top Autolautsprecher Qualität vom Marken Herstellern für ein hervorragendes Klangerlebnis im Audi A3 Sportpack.

Die Digitale 4-Kanal Hertz DPower 4 Endstufe hat eine extrem kompakte Größe und kann an vielen Stellen ohne großen Platzverbrauch im Fahrzeug verbaut werden. Durch die Digitale Technik hat das Gehäuse der Endstufe kaum Wärmeableitungen was ein zusätzlicher Vorteil ist. Dabei ist die Endstufe von den Anschlüssen so ausgelegt das ab Werk installierte OEM-Radios über die Lautsprecherausgänge direkt angeschlossen werden. Für nachträglich im Audi A3 installierte Fremdradios wird der Anschluss zur Endstufe über klassische Cinchkabel geleitet. OEM-Radios haben eine begrenzte Verstärkerleistung im Radioteil und versorgen damit Leistungshungrige Lautsprecher Systeme nicht ausreichend.

Das Paket Audi A3 8P Sportback Soundsystem Upgrade 600 Watt Power ist mit hochwertigen Komponenten für den Einbau abgestimmt. Es bietet eine Leistung von maximal 600 Watt, Tieftöner mit massiven Magneten für die Basswiedergabe und 19mm Aluminium-Gewebe-Hochtöner für klare Stimmen. Durch die Leistung der Endstufe wird die Dynamik der Musikwiedergabe im Vergleich zum Standard Soundsystem im Audi A3 Sportback wesentlich verbessert.

Durch die Hohe Einbaufreundlichkeit des Soundsystem Upgrade ist eine unkomplizierte Installation gewährleistet. Die Lautsprecher werden mit Passgenauen Halterungen an den Türblechen montiert und mit Adapterkabel an die bestehenden KFZ-Leitungen angeschlossen. Für die Dämmung der Türen liegen 8 selbstklebende Dämmplatten bei, die zur Ruhestellung der der Fahrzeugtüren verwendet wird. Durch die Dämmung wird die akustische Wiedergabe der Lautsprecher wesentlich verbessert. Für die Installation von Audi A3 8P Lautsprecher ist die Türdämmung ein wesentlicher Faktor um das Klangbild zu verbessern. Mitschwingende Fahrzeugteile machen Geräusche und beeinflussen das Klangerlebnis von Lautsprechern im Fahrzeug.

Die Türverkleidung wird mit dem im Paket enthaltenen Ausbauwerkzeug aus Kunststoffhebeln leicht und ohne die Gefahr von Beschädigungen demontiert werden. Durch die Selbstmontage werden natürlich für ein Soundsystem Upgrade sehr hohe Kosten eingespart. Für die Stromversorgung der Endstufe ist auch ein Installation Set im Lieferumfang enthalten. Mit dem Audi A3 8P Soundsystem Upgrade gibt es ein Rundumpaket mit allen erforderlichen Komponenten für die Installation.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

