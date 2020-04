Audio Reference übernimmt Vertrieb von Wilson Audio: High-End-Klangperfektion aus den USA

Audio Reference vertreibt ab sofort die innovativen High-End-Lautsprecher von Wilson Audio. Damit erweitert der Hamburger Vertrieb für hochwertige Audiotechnik sein Portfolio um die aufregenden Systeme aus Utah, USA. Im Zentrum des Entwicklungsgedankens bei Wilson Audio steht die Authentizität des Klangs. Dieses Ziel erreichen die Systeme vor allem durch die WAMM Technologie, die es ermöglicht, jeden Treiber in seinem eigenen Gehäuse perfekt auszurichten. Das Ergebnis ist eine Wiedergabe mit absolut akkurater Phase.

Hamburg, 23. April 2020 – Audio Reference vertreibt ab sofort die Produkte des amerikanischen High-End-Herstellers Wilson Audio. Der Lautsprecherspezialist aus Utah zeichnet sich besonders durch seine einzigartigen Designs und eine außergewöhnliche Genauigkeit bei der zeitlichen Ausrichtung der einzelnen Treiber aus.

Design und Technologie Hand in Hand: Wilson Audio

Seit über 45 Jahren baut Wilson Audio Lautsprecher für höchste Ansprüche an Klang und Gestaltung. Die futuristisch anmutenden Designs entsprechen dabei der technischen Notwendigkeit und verschmelzen auf diese Weise die für den höchsten audiophilen Genuss erforderliche Technik mit einer einzigartigen Formensprache. Durch die neue Vertriebskooperation mit dem deutschen Distributor Audio Reference, der die Produktpräsenz in den Märkten Deutschland und Österreich stärkt, erweitert Wilson Audio sein internationales Engagement erheblich.

Zeitgemäß: modularer Aufbau und feinste Einstellungen

Ein zentraler Aspekt bei den Lautsprechern von Wilson Audio ist die zeitrichtige Wiedergabe der einzelnen Chassis. Verzögerungen, die bei der Übertragung eines Audiosignals zwischen verschiedenen Treibern, vor allem aber bei der Abstrahlung durch räumlich voneinander getrennte Schallwandler auftreten können, verfärben das Klangbild. Die WAMM Technologie (für “Wilson Audio Modular Monitor”) ermöglicht die exakte Ausrichtung der einzelnen Chassis und damit eine absolute Klangtreue, die andere Systeme konstruktionsbedingt gar nicht erreichen können.

Markterschließung durch technischen Fortschritt

Die Zusammenarbeit mit Audio Reference ermöglicht nun eine bessere Erschließung der Märkte Deutschland und Österreich durch die langjährige Expertise des Hamburger Distributors. Mansour Mamaghani, Geschäftsführer von Audio Reference, zeigt sich als Fan der Marke: “Lautsprecher von Wilson Audio zählen für mich seit jeher zu den besten und technisch fortschrittlichsten im gesamten High-End-Markt. Umso mehr freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit zum Vertrieb der Wilson Audio Produkte auf dem deutschen und österreichischen Markt.” Ausgezeichnete Audio-Technologie, exquisites Design und die fachkundige Unterstützung von Audio Reference – Deutschland und Österreich können sich auf Wilson Audio freuen.

Das Unternehmen Wilson Audio

Wilson Audio steht für einzigartig akkuraten Klang. Das Geheimnis der außergewöhnlichen Lautsprecher-Designs aus Utah, USA, liegt in der zeitlichen Abstimmung der einzelnen Treiber: Die WAMM (Wilson Audio Modular Monitor) Technologie ermöglicht die perfekte Ausrichtung jedes einzelnen Treibers und ihrer zugehörigen Gehäuse. David A. Wilson II, der das Unternehmen 1974 gemeinsam mit seiner Frau Sheryl Lee gründete, realisierte mit seinen Innovationen eine absolut exakte Phasenlage der Chassis zueinander und damit einen überragend authentischen Klang. Nach über 45 Jahren innovativer High-End-Lautsprecher liegt das Familienunternehmen heute in den Händen von Daryl Wilson, dem Sohn der Gründer, der das ehrenvolle Erbe mit Kompetenz und Erfindungsgeist in die Zukunft führt.

www.wilsonaudio.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

