AUDIT UND WETTBEWERB „KUNDENSERVICE DES JAHRES“ GOES DACH

Service-Audit erweitert auf die DACH-Region

Mainz, 20.11.2023 – Der internationale Wettbewerb „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ findet derzeit in Deutschland, Spanien, England, Marokko, Tunesien und in Frankreich statt. Jedes Jahr werden hunderte von Unternehmen mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Veranstalterin der deutschen Edition (Armonia Deutschland GmbH) öffnet ihre Türen nun auch für Kundenservice-Teams aus der Schweiz und aus Österreich und erweitert den Wettbewerb somit auf die gesamte DACH-Region.

Maturin Craplet, Geschäftsführer von „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“: „Ich freue mich, dass wir mit diesem Schritt die internationale Erfolgsgeschichte der Auszeichnung weiterschreiben können. Nun können wir die Erwartungen der zahlreichen Unternehmen erfüllen, die sich den Wettbewerb in Österreich und der Schweiz gewünscht haben“.

Wie läuft ein Test ab?

Mystery Tester konfrontieren während der Testphase den Kundenservice der teilnehmenden Unternehmen mit einer Testreihe von insgesamt 225 Anfragen. Diese unterteilen sich in 125 Anrufe, 45 E-Mailanfragen, 30 Internet-Navigations-Tests (inkl. Login-Bereich & App), 10 Social Media Anfragen und 15 Chatanfragen. Um das Siegel zu erhalten, müssen die Wettbewerbsteilnehmer zwei Kriterien erfüllen: zum einen müssen sie im Gesamtranking des Audits mindestens 55 von 100 möglichen Punkten erreichen und zum anderen sich als stärkste Unternehmen der jeweiligen Kategorie behaupten. Das Siegel wird nur einmal pro Branche verliehen, um die Exklusivität für die Gewinner zu wahren. Es werden immer mindestens zwei Unternehmen pro Kategorie getestet.

Lizenz und Siegelnutzung

Um die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Auszeichnung zu wahren, darf das Siegel lediglich für die Kundenservice-Teams der Länder verwendet werden, in denen das Unternehmen offiziell teilgenommen hat. Das heißt, dass Unternehmen selbst entscheiden können, ob Sie eine „DACH-Teilnahme“ anstreben, und die 225 Tests auf 2 bzw. 3 Länder aufteilen oder sich tatsächlich in jedem Land separat mit 225 Tests den Wettbewerbern stellen (Teilnahme auf „Landesebene“). In beiden Modellen darf das Siegel für die registrierten Länder, im Falle eines Sieges, genutzt werden.

Die Umsetzung der Tests wird durch unseren erfahrenen Partner AC Süppmayer erfolgen, welcher seit 2022 schon die Mysterytests in Deutschland für das Projekt durchführt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular oder Telefon: +496131 49040 10

Über Gewählt zum Kundenservice des Jahres

„Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ ist ein duales Konzept, welches ein qualitatives Kundenservice-Audit mit einem motivierenden Wettbewerb für die Teams vereint. Das Audit umfasst 225 Mystery-Anfragen auf 5 Kanälen (Telefon, E-Mail, Chat, Social Media, Internet Navigation). Die 10-wöchige Testphase findet jedes Jahr von Mai – Juli statt.

Ziele des Wettbewerbs sind:

– Den Wert der Kundendienste zu steigern und ein gemeinsames Ziel für Ihr Team zu schaffen,

– Die übermittelte Qualität des Kundenerlebnisses der Unternehmen messbar zu machen,

– Firmen die Möglichkeit zu geben, ihre Stärken und Schwächen im Bereich Kundenservice herauszuarbeiten und entsprechende Learnings zu ziehen.

– Verbrauchern eine Orientierung für ausgezeichneten Kundenservice zu bieten.

Die Auszeichnung erhält der beste Kundenservice in einer Unternehmenskategorie, der ein Gesamturteil von mindestens 55 aus 100 Punkten erreicht. In einer Unternehmenskategorie treten mindestens 2 Wettbewerber gegeneinander an.

Die verliehene Auszeichnung dient zum einen als Orientierung für den Verbraucher, zum anderen als Benchmarking Tool für teilnehmende Unternehmen.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme finden Sie unter www.kundenservicedesjahres.de

Kontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010



http://www.kundenservicedesjahres.de

