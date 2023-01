audius erhält Auszeichnung für höchste Qualität als IT-Berater

IT-Spezialisten überzeugen in ganzheitlicher Betrachtung von Qualität und Service durch F.A.Z.-Institut. Umfassende Auswertung von Kundenstimmen, Partnerfeedback und öffentlicher Reputation führt zu Spitzenergebnis.

Weinstadt, 19. Januar 2023 – audius, ein führender Anbieter von IT-Beratung und Managed Services, freut sich über die Auszeichnung „Höchste Qualität 2022“. Sie ist das Ergebnis einer umfassenden Reputationsanalyse durch das F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Mit 99,4 von 100 möglichen Punkten erzielte audius ein absolutes Spitzenergebnis in der Kategorie IT-Berater und konnte sich damit sehr deutlich auch von namhaften Wettbewerbern absetzen. Das Studiendesign betrachtet dabei Qualitäts- und Serviceaspekte ganzheitlich und wertet dazu umfangreiches Feedback vom Markt aus.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Höchste Qualität in Beratung und Service ist seit jeher tief in der DNA von audius verankert und bildet seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit Innovationskraft und wirtschaftlicher Performance den Kompass für jede Entscheidung im Unternehmen. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass diese Eigenwahrnehmung auch vom Markt so beeindruckend bestätigt wird“, erklärt Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender bei audius.

Die Studie „Höchste Qualität 2022“ basiert auf der KI-gestützten Analyse von mehreren Hundert Millionen Online-Quellen auf Nachrichten- und Webseiten, Foren, Consumer-Seiten, Blogs und wichtigen Social-Media-Kanälen. So wurden im Zeitraum von September 2021 bis August 2022 rund 16 Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen identifiziert und auf Tonalität – also positive oder negative Bewertung – hin analysiert. Dabei wurden die einzelnen Einträge sechs Themendimensionen zugeordnet: Produkt & Service, Kundenzufriedenheit, Innovation, ökologische Nachhaltigkeit, Weiterempfehlung und Qualität. Da für die Gesamt-Performance jede Dimension betrachtet wird, genügt es nicht, allein in einem Themenfeld zu glänzen.

Ergänzt wurde diese Untersuchung um die Auswertung umfassender, strukturierter Online-Fragebögen zu Qualität und Service. Diese Befragung fokussierte auf Fragestellungen zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement sowie zur Servicequalität mit Kenngrößen wie Erreichbarkeit, Reaktionszeiten und Lösungsquote von Anliegen. So konnte ein fundiertes Bild über die Reputation und Qualität eines Anbieters im Vergleich zu Wettbewerbern entstehen.

Höchste Qualität in sämtlichen Geschäftsfeldern ist entscheidend für audius: Ob bei der Betreuung von rund 350.000 IT-Arbeitsplätzen mit IT-Support, in der Bereitstellung von Managed Services in der IT oder der Bearbeitung von mehr als einer halben Millionen Incidents im Facility Management und Werksservice – neben der fachlichen und technischen Expertise ist Prozessqualität im Service Management gefragt. Auch in Softwareentwicklung, IT-Beratung und den Security und Audit Services sowie beim Ausbau mobiler Netze zahlt sich Qualität für den Kunden und damit auch für audius aus.

Mehr Informationen über die ausgezeichneten Leistungen der audius in IT-Beratung und Managed Services:

https://www.audius.de/de

Mehr Informationen über die Studie „Höchste Qualität 2022“ des F.A.Z.-Instituts:

https://www.faz.net/asv/hoechste-qualitaet/

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Firmenkontakt

audius GmbH

Sandra Honner

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

+49 7151 369 00 0

marketing@audius.de

http://www.audius.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.