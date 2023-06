audius gehört zu den Top 20 der führenden IT-Dienstleister in Deutschland

In der aktuellen Lünendonk-Liste 2023 überzeugt der IT-Service-Spezialist durch das stärkste Wachstum in dieser Spitzengruppe. Die Kunden profitieren von einem ganzheitlichen IT-Dienstleistungsportfolio von der Idee bis zum effizienten Betrieb.

Weinstadt, 13. Juni 2023 – audius, ein führender IT-Dienstleister und Servicespezialist in Deutschland, freut sich über die Aufnahme in die Lünendonk-Liste 2023 der zwanzig umsatzstärksten IT-Service-Unternehmen in Deutschland.

In dieser Spitzengruppe erzielte audius im Jahr 2022 mit rund 600 Mitarbeitenden an 20 Standorten das stärkste Wachstum. Laut der aktuellen Lünendonk-Studie lag das durchschnittliche Wachstum der Inlandsumsätze der in Deutschland tätigen IT-Dienstleister 2022 bei 13,2 Prozent (2021: 13,1%). audius erzielte im betrachteten Segment in 2022 ein Wachstum von 24,5% und lag damit deutlich über dem Durchschnitt an der Spitze.

audius bietet seinen Kunden das gesamte Spektrum an Dienstleistungen für eine moderne, flexible und leistungsstarke IT an. Die Kunden profitieren von vollständigen Problemlösungen aus einer Hand. Diese können aus modernen Cloud Services über Standardsoftware und individuelle Entwicklungen bis hin zu Serviceleistungen wie dem audius Service Desk bestehen.

„Unser Ziel ist es immer, den Kunden in seiner Digitalisierungsstrategie hervorragend zu unterstützen. Unser Erfolgsrezept dazu ist eigentlich einfach: Gut zuhören und dann mit modernen, aber praxistauglichen Mitteln die perfekte Lösung umsetzen“, erklärt Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender bei audius.

Im jährlichen Lünendonk-Ranking werden Unternehmen berücksichtigt, die mehr als 50 Prozent ihrer Umsätze mit IT-Dienstleistungen wie IT-Outsourcing, Hosting, Managed (Cloud) Services und anderen Rechenzentrum-Services am externen Markt erzielen.

Mehr Informationen über die ausgezeichneten IT-Dienstleistungen der audius:

https://www.audius.de/de

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

