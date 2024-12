audius unter den Top 100 wachstumsstärksten Mittelständlern in Deutschland

Studie von Handelsblatt und Munich Strategy untersucht Umsatzwachstum und durchschnittliche EBIT-Marge von mehr als 8.000 mittelständischen Unternehmen. Platzierung bestätigt der audius Gruppe solides Wachstum auch in herausfordernden Zeiten.

Weinstadt, 12. Dezember 2024 – audius, ein führender Anbieter von IT- und Infrastrukturdienstleistungen, gehört zu den wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Rangliste, die jährlich von der Strategieberatung Munich Strategy in Kooperation mit dem Handelsblatt ermittelt wird. Darin belegt audius direkt Platz 81 unter 8.000 teilnehmenden Unternehmen. Dieses Ergebnis unterstreicht das starke Wachstum und die solide Ertragskraft des Unternehmens.

Strenge Kriterien für die Auszeichnung

Die Top-100-Rangliste basiert auf einer breiten Untersuchung von Mittelständlern aus verschiedenen Branchen mit Hauptsitz in Deutschland. Bewertet wurden jeweils zu gleichen Teilen das durchschnittliche Umsatzwachstum und die durchschnittliche EBIT-Marge der vergangenen fünf Jahre. Das Ergebnis zeigt: Die Unternehmen auf der Liste wachsen nicht nur kontinuierlich, sondern wirtschaften auch besonders ertragreich. audius konnte im Zeitraum von 2019 bis 2022/23 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 28,70 % und einer EBIT-Marge von 7,10 % überzeugen.

Sebastian Theopold, Geschäftsführer von Munich Strategy, hebt die Stärke der Top-100-Mittelständler hervor: „Diese Unternehmen zeigen beispielhaft, wie man sich auch in schwierigen Zeiten erfolgreich positionieren kann. Sie sind führend in ihren Märkten, sind mutig und gehen mit Innovationen voran.“

Herausragende Entwicklung trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

Die Platzierung von audius ist ein Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld. Der Mittelstand sieht sich aktuell großen Herausforderungen gegenüber, darunter Digitalisierung, Dekarbonisierung und der demografische Wandel mit einem daraus resultierenden Fachkräftemangel. Trotz dieser Faktoren hat audius seine Stärke bewiesen und seine Position im Markt gefestigt.

„Wir sind sehr stolz auf diese Platzierung, die unseren kontinuierlichen Einsatz für Innovation und Wachstum bestätigt. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich die Bedeutung von Mut und Weitsicht in der Unternehmensführung“, sagt Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender der audius Gruppe. „Wir unterstützen unsere Kunden in der digitalen Transformation. Die Digitalisierung macht sie agiler und ermöglicht Innovationen.“

Auch in 2024 ist die Gruppe solide gewachsen. Im dritten Quartal 2024 konnte audius ein organisches Wachstum von 9,2 % und eine Steigerung des EBITDA um 14,6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnen.

Branchensieger und Marktinnovation

Neben der Aufnahme in die Top 100 wurde audius zudem kürzlich vom F.A.Z.-Institut als Branchensieger für höchste Qualität in der IT-Beratung ausgezeichnet. Dieses Ranking basiert auf Kundenfeedback und einer umfassenden Analyse der Reputation – ein weiteres Zeichen für die Exzellenz von audius.

Die audius Gruppe plant, ihr Wachstum weiter fortzusetzen und innovative Geschäftsfelder wie Mobile Device Management und AWS/Cloud auszubauen und sieht sich durch ihren soliden Auftragsbestand von 76,3 Mio. Euro (Stand: 30.09.2024) gut aufgestellt.

Mehr Informationen über audius:

https://www.audius.de/de

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

audius smcTeam ist Pionier für Unified Asset Management und führt mit dem Produkt Asset Manager alle technischen, organisatorischen und kaufmännischen Arbeitsmittel und Wirtschaftsgüter in einer ganzheitlichen Verwaltung zusammen. Die Lösung wird von zahlreichen Kunden eingesetzt und auch von Partnern wie der baramundi software GmbH vertrieben.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

Firmenkontakt

audius SE

Sandra Honner

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

+49 7151 369 00 0



http://www.audius.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.