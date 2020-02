Auf dem Weg in die Arbeitswelt der Zukunft

Das HR Festival, ehemals Personal Swiss, findet vom 31. März bis zum 01. April 2020 in Zürich statt. Das Motto ist dieses Jahr „Break the norm“ – hier geht es vor allem um den Wandel der Arbeitswelt und das Hinterfragen bestehender Strukturen. An diesem Punkt knüpft die GFOS Schweiz AG an und stellt in diesem Rahmen ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen vor, die das Potenzial haben, den HR-Bereich in die Zukunft zu führen.

gfos.Workforce ist die ideale Softwarelösung, um die Digitalisierung im HR-Bereich voranzutreiben und Abläufe zu optimieren. Dabei stehen die Mitarbeitenden im Fokus – denn sie sind und bleiben auch in Zukunft die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Daher gilt es, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden besser zu erkennen, zu deuten und daraufhin Prozesse in Gang zu setzen, die das Arbeitsklima im Unternehmen nachhaltig verbessern können. Ob Zeiterfassung, Forecast, Personalbedarfsermittlung oder Personaleinsatzplanung: Wir haben die richtige Lösung für Ihre Anforderungen – unsere modulare Workforce Management Software ermöglicht es dabei, dass Sie genau das bekommen, was Sie benötigen.

Betriebliches Gesundheitsmanagement für ein modernes & gerechtes Arbeitsklima

Gesundheitliche Beschwerden können die Folgen von ungünstigen Arbeitsbedingungen oder fehlender Motivation sein. Daher gilt es, die Mitarbeitenden bei der täglichen Arbeit so gut es geht zu schützen. Das Zusammenspiel von Gesundheitsmanagement und -förderung kann dabei helfen. Als Unternehmen tragen Sie die Verantwortung, den Arbeitsplatz so angenehm wie möglich zu gestalten – in ergonomischer, organisatorischer und physikalischer Art. Dadurch können Sie auf lange Sicht die Motivation und Produktivität steigern.

Eine Früherkennung von aufkommenden Beschwerden ist daher umso wichtiger. Workforce Management Software mit integriertem Gesundheitsmanagement hilft dabei, Krankheitsfälle und -tage im Auge zu behalten und proaktiv tätig zu werden. Stellt man ein erhöhtes Krankheitsaufkommen bei einzelnen Mitarbeitenden, Teams oder in ganzen Abteilungen fest, können aufklärende Gespräche stattfinden und neue Massnahmen für ein gesünderes Arbeitsklima gefunden werden. Das kann etwa heissen, dass Arbeitsumgebungen oder Arbeitsbelastung kritisch geprüft werden. Die Software für Gesundheitsmanagement weist automatisch auf eine frei definierbare Anzahl von Krankheitstagen oder

-fällen hin. Ausgewählte Verantwortliche, beispielsweise Teamleiter oder Abteilungsleiter, können dann durch das System darüber informiert werden, um frühzeitig Schritte einzuleiten. Durch Anpassung der Arbeitsbelastung oder der Arbeitsumgebung können Sie Ihre Mitarbeitenden durch die gewonnenen Informationen besser in der Gesundheitsförderung oder -erhaltung unterstützen. Zusätzlich können Sie Ihre Mitarbeitenden über integrierte, frei konfigurierbare Fragebögen in die Bewertung einbeziehen und so weitere Massnahmen ableiten.

In Kombination mit einer integrierten Zeitwirtschaft kann Workforce Management Software dabei helfen, die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten und beispielsweise darauf zu achten, dass Mitarbeitende ausreichend Ferien zwischen intensiven Arbeitsphasen einplanen. Zusätzlich unterstützen Personalbedarfsermittlung und Personaleinsatzplanung dabei, eine ausgewogene Work-Life-Balance im Unternehmen zu realisieren. Auch in starren Berufsfeldern mit Schichtarbeit kann der Bedarf so ideal gedeckt werden – der Einsatz der Arbeitskräfte erfolgt durch eine gerechte, den Qualifikationen entsprechende und kostenoptimierende Personaleinsatzplanung. Wünsche der Mitarbeitenden zu bestimmten Schichten/Arbeitszeiten/Diensten werden automatisch berücksichtigt. Damit kann das Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements auf lange Sicht umgesetzt werden: der Schutz der Mitarbeitenden bei gleichzeitiger Realisierung von effizienten und effektiven Arbeitsprozessen. Auf diese Weise entstehen Möglichkeiten für mehr Flexibilität und Mobilität im Arbeitsalltag, was vor allem für zukünftige Fachkräfte ausschlaggebende Faktoren bei der Wahl des Arbeitgebenden sind.

Besuchen Sie unseren Messestand auf dem HR Festival in Halle 3, Stand B.06.

Mehr Infos finden Sie hier: https://www.gfos.com/gfos/events/personal-swiss.html

Über die GFOS

Zur GFOS Gruppe gehören neben der GFOS mbH, die GFOS Technologieberatung GmbH, Geschäftsstellen in Hamburg, Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart und Oberhaching bei München, die GFOS Schweiz AG sowie zahlreiche nationale und internationale Vertriebspartner.

Mit weltweit über 4.500 Installationen bietet die Softwarefamilie gfos für jede Branche und jedes Unternehmen die richtige Lösung. Die modulare Software-Struktur ermöglicht den bedarfsindividuellen Einsatz einzelner Module bis hin zum umfassenden Manufacturing Execution System (MES) sowie Workforce Management System.

Weitere Informationen zur GFOS Schweiz AG finden Sie unter www.gfos.ch

Firmenkontakt

GFOS Schweiz AG

Miriam Czepluch-Staats

Blegistrasse 1

6343 Rotkreuz

+41 41 544 66 00

presse@gfos.com

https://www.gfos.com

Pressekontakt

GFOS mbH

Miriam Czepluch-Staats

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

0201613000

presse@gfos.com

https://www.gfos.com