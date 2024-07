Auf den Spuren von Alfred Russel Wallace

Einzigartige Kreuzfahrt nach Raja Ampat mit SeaTrek Sailing Adventures

Idyllische weiße Sandstrände, Wasserfälle im Dschungel, Paradiesvögel in natürlicher Umgebung oder Schnorcheln an artenreichen Korallenriffen – Eine Kreuzfahrt nach Raja Ampat in Indonesien gehört sicher zu den aufregendsten und schönsten Erfahrungen im Leben. SeaTrek Sailing Adventures, ein führender Veranstalter von Expeditionskreuzfahrten in Indonesien, bietet eine spektakuläre 10-tägigen Kreuzfahrt entlang der faszinierenden Wallace-Linie in Indonesien an. Auf dieser Reise verfolgt man die Spuren des legendären Naturforschers Alfred Russel Wallace und kann die faszinierende Natur und Geschichte Indonesiens erfahren – ein Erlebnis, das das Verständnis von Biodiversität und Evolution nachhaltig prägen wird.

Die Wallace-Linie ist eine unsichtbare Grenze, die die Flora und Fauna Asiens von der Australiens trennt. Entdeckt und benannt wurde sie von Alfred Russel Wallace, einem britischen Naturforscher, der von 1854 bis 1862 die indonesische Inselwelt erforschte. Wallace erkannte, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt östlich und westlich dieser Linie stark unterscheidet, was er später als Beweis für die Evolutionstheorie nutzte. Seine Beobachtungen legten den Grundstein für den Wissenschaftszweig der Biogeographie.

Auf der Kreuzfahrt „Papua’s Whale Sharks & Birds of Paradise“ von SeaTrek lassen sich die Wunder der Natur in entspannter Atmosphäre erleben. Das beeindruckende Ökosystem entlang der Wallace-Linie, wo dichte Regenwälder auf farbenprächtige Korallenriffe treffen, bietet eine Kulisse von unvergleichlicher Schönheit.

Ornithologische Kostbarkeiten wie der prächtige Wilson-Paradiesvogel können bei einer Wanderung durch den Dschungel beobachtet werden. Zahlreiche Schnorchel-Abenteuer führen in die lebendige und artenreiche Unterwasserwelt mit schillernden Korallen und faszinierenden Meeresbewohnern. Das Durchschwimmen einer uralten Meereshöhle, die Erkundung eines geheimen Sees voller stachelloser Quallen und das Schwimmen mit Walhaien gehören zu den Höhepunkten der Reise.

Besondere kulturelle Entdeckungen erwarten die Reisenden beim Besuch entlegener Inseln und traditioneller Dörfer. Hier werden die reiche Kultur und die herzliche Gastfreundschaft der lokalen Bevölkerung erlebbar. Die Einheimischen erzählen von ihrem Leben im Einklang mit der Natur und bewahren seit Jahrhunderten ihre Traditionen. Kinder aus den Dörfern führen traditionelle Volkstänze auf und geben tiefe Einblicke in das Leben vor Ort.

Ergänzt werden diese Erlebnisse durch spannende Vorträge und interaktive Workshops der begleitenden Experten, die ihr Wissen über die faszinierende Geschichte, Geografie und Ökologie der Wallace-Linie weitergeben. An Bord eines traditionellen Pinisi-Holz-Schiffes genießen die Reisenden höchsten Komfort und authentisches Ambiente. Die luxuriöse Ausstattung und die exquisite Küche machen die Reise zu einem wahren Genuss.

Aufgrund der unerwarteten Nachfrage nach Walhai-Kreuzfahrten in Raja Ampat, insbesondere über Weihnachten und Neujahr, hat SeaTrek Sailing Adventures eine neue Abfahrt für die 10-tägige Kreuzfahrt Papua’s Whale Sharks & Birds of Paradise hinzugefügt. Vom 11. bis 20. Januar 2025 führt die Reise von Sorong nach Kaimana. Die einzigartige Kreuzfahrt führt die Gäste abseits der Touristenpfade in abgelegene Regionen, von denen selbst Alfred Russel Wallace nur hätte träumen können.

Weitere Informationen und Buchung über SeaTrek Sailing Adventures unter www.seatrekbali.com

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich vertritt erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Kontakt

TravelMarketing Romberg GmbH

Elvira Bredenbals

Nach den 12 Morgen 11

40221 Düsseldorf

021186 84 25 91



http://www.travelmarketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.