Auf der Suche nach dem versteckten Oldtimer

Christian-Oscar Geyer von C.O.G. Classics ist kein Weg zu weit

C.O.G. Classics ist der exklusive Anbieter klassischer Automobile. In den Showrooms der C.O.G. Classics, mit Standorten in Düsseldorf und auf dem privaten Landsitz im Münsterland, bietet der erfahrene Oldtimer-Sammler Christian-Oscar Geyer neben klassischen Oldtimern auch exklusive, individuelle Raritäten, die ein interessierter Kunde in einer relaxten und hochwertigen Atmosphäre entspannt prüfen und ausprobieren kann. Neben einem Klassiker wie dem 911er oder den MB-Baureihen findet man hier auch Schätze aus Japan, Frankreich, England, Deutschland oder Italien, wie z. B. einen Fiat Dino oder einen Maserati Indy.

C.O.G. Classics bietet diese Sammlerstücke nicht “zum Wegschließen” an, sondern möchte, dass diese Autos bewegt werden. Sie sollen ein Stück erlebbares, automobiles Kulturgut auf die Straße bringen, ein Stück wiederbelebte Zeitgeschichte zeigen und so einen charaktervollen Kontrapunkt zur Masse der Autos bilden. Wer sich hier einen lang gehegten Traum erfüllt, bekommt ein alltagstaugliches Sammlerstück in einem herausragend guten Zustand. Denn der leidenschaftliche Sammler handelt nach dem Credo: “Verkaufe niemals ein Auto, was Du nicht selbst behalten möchtest.”

Autos faszinierten Christian-Oscar Geyer schon in seiner frühen Kindheit und begleiteten ihn in einem Matchbox-Sammelkoffer, den er noch heute hat, durch jede Lebensphase und durch ganz Europa. Er selbst ist in Hamburg geboren. Aufgewachsen ist er in Belgien. Seine Familie besitzt ein Weingut in Italien. Als Geschäftsführender Gesellschafter eines großen Fondsanbieters ist er viele Jahre durch die Welt gereist. So baute er mit den Jahren ein großes internationales Netzwerk auf. Heute hilft ihm dieses Netzwerk aus Freunden, Kontakten und Scouts ungewöhnliche Schätze zu finden, sodass nach Kundenwunsch gesucht und gekauft werden kann. Geyer pflegt den Anspruch Originale, am besten aus 1. Hand zu entdecken und nach Deutschland zu importieren. Dafür ist dem Kenner kein Weg zu weit.

Dem Showroom in Düsseldorf angeschlossen ist eine innovative, gläserne Werkstatt. Pflege und Wartung spielen gerade bei solch hochwertigen Autos eine besondere Rolle. Durch die offene Werkstatt können Kunden zuschauen wie sorgfältig und gewissenhaft mit ihren Schätzen umgegangen wird. Dabei erfüllen die KFZ-Experten der C.O.G. Classics Meisterwerkstatt fast jeden Wunsch.

Christian-Oscar Geyer hilft auch, wenn Kunden sich von ihrem Fahrzeug trennen oder es gegen ein anderes Modell eintauschen wollen. Entspricht ein Automobil den Qualitätsansprüchen vermittelt die C.O.G. Classics dieses für den Kunden an das C.O.G. Classics verbundene Netzwerk. Sucht ein Kunde einen Platz zum Überwintern seines Automobils, wird er hier ebenso fündig. Angeboten werden saubere, geheizte Stellplätze für Nutzungspausen. Zu fairen Konditionen wird ein Hol- und Bring-Service angeboten.

Wird ein Liebhaber bei der C.O.G. Classics fündig, kann er sein Wunschfahrzeug mit einer bisher nie da gewesenen Oldtimer-Garantie ausstatten! Eine Garantie, die die Absicherung der wichtigsten Baugruppen gewährleistet – vom Motor und dem Getriebe über den gesamten Antriebsstrang, Bremsanlage, Lenkung bis hin zur Fahrzeugelektrik. Dies bedeutet Sicherheit vor unerwarteten Reparaturkosten – europaweit.

C.O.G. Classics ist der Ansprechpartner für hochwertige Old- und Youngtimer im Bestzustand.

Bildquelle: Uwe Erensmann /uepress