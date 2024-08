Auf Tour für das digitale Handwerk: pds startet Stadion-Eventreihe pds Impuls 2024

50 Jahre pds Handwerkersoftware – Roadshow durch Deutschland

Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums lädt der Rotenburger Spezialist für Cloud-fähige Handwerkersoftware zur Neuauflage der „pds Impuls 2024“ Stadion-Roadshow ein. Auf der deutschlandweiten Tour stellt pds in Kooperation mit seinen Partnern an insgesamt sechs Stadion-Events im September und Oktober Kunden, Interessenten und Netzwerkpartnern die neuesten digitalen Innovationen für das Handwerk von morgen vor. Das Event richtet sich an Handwerksbetriebe aus dem Bauhaupt- und Nebengewerbe jeglicher Größe. Die Anmeldung ist kostenfrei unter pds.de/impuls möglich.

Seit 50 Jahren steht pds mit seinem Lösungsportfolio für Innovation, Technologieführerschaft und Prozessautomation. Mit der Veranstaltungsreihe „pds Impuls 2024“ gibt das Unternehmen exklusive Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen rund um das digitale Handwerk und stellt die neuesten Highlights der pds Software sowie die mobilen pds Apps vor, um Handwerksbetrieben die digitale Transformation zu erleichtern und den praxisorientierten Dialog zwischen Fachexperten, Kunden und Interessenten zu fördern.

Eine Software voraus – pds macht Handwerksbetriebe zu digitalen Champions

In interaktiven Workshops informieren pds und die pds Partner nicht nur über die pds Roadmap und zentrale Themen wie Vernetzung in der Cloud, IT-Sicherheit, automatisierte Workflows und Best Practices für den Handwerks-Alltag, sondern geben auch spannende Impulse zur gezielten Umsetzung individueller Digitalisierungsstrategien. Die Themen im Überblick:

– Cloud-Lösungen als Basis der Digitalisierung – Cyber-Security, KI-Lösungen und Risk Management als Teile Ihrer IT-Strategie

– Gewinnsteigerung durch Effizienz im Einkauf: Potenziale durch E-Commerce und Analyse Ihrer Lieferanten nutzen

– Digitale Unternehmensprozesse für digitale Mitarbeiter im Lohn- und HR-Bereich – mehr Wirtschaftlichkeit durch Prozessdigitalisierung

– DATEV-Schnittstelle – Digitaler Datenaustausch zwischen Betrieb und Steuerbüro mit pds Software

– Service, Wartung, technisches Gebäudemanagement – VDMA-basierte Wartungen mit pds Software und Apps digital abbilden

– Vorhang auf: Die neuen Projekt- und Regiefunktionen in pds Software

– Von Daten zu Entscheidungen: Auswertungen in pds Software als Motor für Wachstum

– Multi-Cloud-Dienste für vernetzte Tools und gesteigerte Produktivität

– pds Roadmap 2024/25 & Künstliche Intelligenz als Performance-Booster

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Modulen und Themen sind unter https://pds.de/impuls verfügbar.

Termine und Anmeldung

Kunden und Interessenten können sich schon heute für die kostenfreie Teilnahme an der pds Stadiontour 2024 unter https://pds.de/impuls registrieren. Die Tourdaten der Veranstaltungsreihe „pds Impuls 2024“ im Überblick:

– 03. September 2024, Red Bull Arena Leipzig

– 11. September 2024, Deutsche Bank Park Frankfurt

– 24. September 2024, Heinz-von-Heiden Arena Hannover

– 25. September 2024, Volksparkstadion Hamburg

– 01. Oktober 2024, Sturmfreie Bude Düsseldorf

– 16. Oktober 2024, VOITH Arena Heidenheim

Über pds

Mit 50-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für Handwerk und Bau für alle Prozesse von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Rund 290 Mitarbeitende bei pds und pds Partnern betreuen die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen: www.pds.de

