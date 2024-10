Aufbruchstimmung bei Björn Lefnaer trotz Wirtschaftsflaute

Der TV-Comedien, Unternehmer und Erfinder aus Stuttgart schreitet mit Expansionsplänen mutig voran

Stuttgart/08.Oktober 2024: Mit Mut und Optimismus blickt der Firmenchef Björn-Gunnar Lefnaer in die Zukunft und sieht sich den enormen Herausforderungen gewappnet. Er lanciert neue Produkte, strebt weitere Patente an und schmiedet wieder neue TV-Pläne.

Dem Industriestandort Deutschland droht struktureller Verlust durch steigende Energie- und Arbeitskosten auf international höchstem Niveau. Dennoch sind es Erfolgsgeschichten wie die von Björn-Gunnar Lefnaer die mit innovativen Produkten und Investitionen in modernster Technologie Herausragendes leisten.

Qualitätslabel ‚Made in Germany‘ belegt Lefnaers hohen Standard

Björn-Gunnar Lefnaer hat den detektierbaren Blitzbinder® erfunden und zur Serienreife entwickelt. Sein metallhaltiger Kabelbinder hat viele Preise abgeräumt. Lefnaer hält am Produktionsstandort Deutschland fest und legt großen Wert auf seine Qualitätsprodukte mit dem Label ‚Made in Germany‘: „Ich produziere ausschließlich in Deutschland trotz enorm gestiegender Energiekosten und enorm hoher Steuern auch wenn einige unserer Kunden bereits nach Osteuropa abgewandert sind.“

2025 strebt er neue Awards an und stellt die Gründung einer zweiten Produktion für nachhaltige Haushalts- und Industrieprodukte in den Fokus seines Unternehmensschaffens.

Gesucht werden anspruchsvolle TV-Formate

Für neue TV-Produktionen zeigt sich Björn Lefnaer offen, stellt allerdings höhere Ansprüche bei den TV-Formaten. Das 2022 produzierte Datingformat ‚Mllionär sucht Liebe‘ auf Discovery+ Warner Bros hatte besonders jüngere Zuschauer angezogen.

Lefnaer zu seinen Träumen: „Mein größter Wunsch ist es Markenbotschafter einer nachhaltigen Luxusmarke zu werden und mit Herzblut und Glaubwürdigkeit die Dinge zu repräsentieren, die ich gerne ausführe.“

Privat mag Lefnaer es eher gemächlich und spendet zehn Bilder von Peter Krueger aus seiner privaten Gemäldesammlung für philantrophische Zwecke.

Lediglich zu seinem 58. Geburtstag gönnt er sich einen Rolls Royce Spectre. Seine Wohnung in Monaco hat er aufgegeben und lebt jetzt neben Stuttgart und Grünwald auch in Cannes. Seine neue Verlobte Nina Marie Timm aus Hannover komplettiert sein Privatleben.

Björn-Gunnar Lefnaer gewann 2021 mehrere Preise für wiederlösbaren Kabelbinder.

Als Geschäftsführer der Firma Württembergische Allplastik erhielt Lefnaer den Green Product Award sowie den Plus-X-Award in vier von sieben Kategorien: Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität. Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für die Branchen Technologie, Sport und Lifestyle.

Außerdem gewann der Hersteller von Verschlusssystemen den German Innovation Award in der Kategorie „Excellence in Business to Business“ – Logistics & Infrastructure. Der Preis wird für Produktlösungen vergeben, die nachweislich einen Mehrwert für den Nutzer bieten.

Die Württembergische Allplastik GmbH produziert bereits seit über 60 Jahren am Standort Herrenberg bei Stuttgart Kabelbinder und Verschlusssysteme in unterschiedlichen Ausführungen.

Björn Gunnar Lefnaer ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Württembergische Allplastik in Herrenberg/Stuttgart, das er 1992 von seinem Vater Otto Lefnaer übernahm.

