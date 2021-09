Aufenthalt im Ausland jetzt planen

Persönliche Beratung auf JugendBildungsmessen im September

Wer sich über verschiedene Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes informieren möchte, kann das auf der JugendBildungsmesse “JuBi” tun. Die Spezialmesse für Auslandsaufenthalte ist im September in den Städten Frankfurt, Oldenburg, Dresden, Potsdam, Düsseldorf und Mannheim zu Gast. Sie findet immer samstags von 10 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Neben internationalen Bildungsexpert*innen und ehemaligen Teilnehmer*innen ist auch weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Au-Pair sowie Praktikum bzw. Studium im Ausland. Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, hat selbst bereits viel Zeit im Ausland verbracht und weiß, worauf es ankommt: “Eine umfassende Vorbereitung und Beratung sind der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Programms – und somit nicht zuletzt für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!”

Auch in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen muss der Traum vom Auslandsjahr nicht platzen. Vielmehr ist jetzt der Zeitpunkt, sich zu informieren, welche Programme weiterhin möglich sind und wohin die Reise gehen kann. Mehr denn je ist Flexibilität bei der Wahl des Gastlandes gefragt. Schließlich erhöhen sich die Chancen, einen Programmplatz zu finden, je offener man ist.

Spezialmesse mit Hygienekonzept

Im Austausch mit den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden hat der Veranstalter ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, das die sichere Durchführung der Messe in Corona-Zeiten gewährleistet. Als erfolgreichste Spezialmesse zum Thema “Bildung im Ausland” bietet die JuBi nun wieder die einzigartige Möglichkeit, sich persönlich an den Ständen der Aussteller*innen beraten zu lassen und den Traum vom Auslandsaufenthalt in die Tat umzusetzen.

Kurz und bündig:

JuBi – Die JugendBildungsmesse

11.09.21 Frankfurt | Wöhlerschule | Mierendorffstraße 6 | 60320

11.09.21 Oldenburg | Cäcilienschule | Haarenufer 11 | 26122

18.09.21 Dresden | St. Benno-Gymnasium | Pillnitzer Str. 39 | 01069

18.09.21 Potsdam | Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Esplanade 3 | 14469

25.09.21 Düsseldorf | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Graf-Recke-Str. 170 | 40237

25.09.21 Mannheim | Karl-Friedrich-Gymnasium | Eingang: Roonstraße | 68165

jeweils von 10 bis 16 Uhr | Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos: https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/

Weiterführende Links:

www.weltweiser.de – www.jugendbildungsmesse.de – www.gap-year.de

Die International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, betreibt diverse B2C- und B2B-Plattformen im Internet mit Schwerpunkt auf Bildung und Reise, organisiert Online-Messen, Firmen-Events sowie Tagungen und vernetzt die internationale Bildungsbranche durch vielfältige Services & Dienstleistungen. Der Gründer Thomas Terbeck ist außerdem Geschäftsführer vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, der als Veranstalter der JugendBildungsmesse als Schnittstelle zwischen reisebegeisterten Jugendlichen und Austauschorganisationen fungiert. Fernweh und Vernetzung sind hierbei auf allen Ebenen Programm.

Firmenkontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 1

59379 Cappenberg

+49 2306 758882

info@weltweiser.de

https://weltweiser.de/

Pressekontakt

International Education Network

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 1

59379 Cappenberg

+49 2306 758882

info@international-education-network.com

https://international-education-network.com/

