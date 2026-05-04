Aufruf Innovation Award 2026 für Tagungen und Events

Jetzt bewerben für den Innovation Award 2026: Die German Speakers Association prämiert die besten Impulse für den Redner- und Tagungsmarkt

Jetzt bewerben für den Innovation Award 2026: Die German Speakers Association prämiert die besten Impulse für den Redner- und Trainermarkt

– Bewerbungsphase für den Innovation Award 2026 gestartet

– Auszeichnung für zukunftsweisende Konzepte, Formate, Tools und Impulse in Weiterbildung, Tagungswirtschaft und Speaking

– Feierliche Preisverleihung am 11. September 2026 auf der GSA Convention in Ingolstadt

(München/Ingolstadt) Innovation beginnt oft im Kleinen – mit einer mutigen Idee, einem neuen Format oder einer Lösung, die plötzlich vieles einfacher macht. Mit dem Innovation Award 2026 zeichnet die German Speakers Association (GSA) erneut Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen aus, die den deutschsprachigen Speaking-Markt mit frischen Impulsen voranbringen.

Der Preis wird im Rahmen der Internationalen GSA Convention am 11. September 2026 im Congress Centrum Ingolstadt verliehen. Gesucht werden visionäre Ansätze ebenso wie praxisnahe Best Practices – von technologischen Entwicklungen über neue Lern- und Bühnenformate bis hin zu gesellschaftlich relevanten Projekten.

„Die besten Ideen einer Branche dürfen nicht verborgen bleiben“, sagt Juryvorsitzende Cordula Nussbaum. „Wir erleben derzeit enorme Veränderungen durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz, neue Formen des Lernens und wachsende Anforderungen an wirksame Kommunikation. Der Innovation Award macht sichtbar, was Menschen bereits heute mutig ausprobieren und erfolgreich umsetzen.“

Der Award richtet sich bewusst über die Mitgliedschaft der GSA hinaus an den gesamten deutschsprachigen Raum. Bewerben oder nominiert werden können unter anderem Speaker, Trainerinnen, Coaches, Moderatorinnen, Eventagenturen, Unternehmen, HR-Verantwortliche sowie weitere kreative Köpfe mit relevanten Lösungen für den gesamten MICE-Markt.

Die Bandbreite bisheriger Preisträger zeigt den offenen Innovationsbegriff des Awards: In vergangenen Jahren wurden unter anderem Holographie im Vortragsbusiness, multisensorische Bühnenformate oder gesellschaftlich wirksame Kommunikationsinitiativen ausgezeichnet.

Unter dem Vorsitz von Cordula Nussbaum setzt sich die Jury aus renommierten Rednerpersönlichkeiten der GSA sowie ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Innovation, Zukunft, Strategie und Transformation zusammen. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2026. Nominierungs- und Bewerbungsunterlagen finden sich hier.

Die German Speakers Association e.V. (GSA) ist im deutschsprachigen Raum mit mehr als 700 Mitgliedern der Berufsverband und die internationale Plattform für alle, die professionell in den Bereichen Vortrag, Training, Coaching und Moderation tätig sind und für alle, die ihre Auftrittsqualität professionalisieren möchten. Über unseren globalen Dachverband Global Speakers Federation sind wir mit über 6.000 Profis international vernetzt. Die GSA ist die größte Speaker Association Europas und die zweitgrößte weltweit. Sie dient der Fortbildung, der Interessenswahrnehmung und dem kollegialen Austausch. Der Verband bietet ein breites Spektrum an Leistungen an, betreibt u. a. eine Akademie für Professional Speaking und verleiht jährlich den Deutschen Rednerpreis an herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. www.germanspeakers.org

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