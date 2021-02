Aufschwung für E-Health

Orange investiert über Enovacom in den “DH2”-Fond von LBO France

– Enovacom, die Gesundheitssparte von Orange Business Services, unternimmt einen weiteren Schritt, um eines der führenden Gesundheitsunternehmen Frankreichs zu werden

– Das Engagement eröffnet neue Geschäftsfelder und fördert Investitionen in den französischen und europäischen E-Health-Markt

Die Orange Group hat sich darauf verständigt, über ihre Orange Digital Investment Holding in den Fond “Digital Health 2” (DH2) von LBO France zu investieren. Das Unternehmen ist einer der Hauptakteure im französischen Private-Equity-Sektor. Der DH2-Fond sieht vor, 200 Millionen Euro in B2B-KMUs aus dem E-Health-Sektor in Frankreich und Westeuropa zu investieren, die sich derzeit in der Wachstumsphase befinden. Darunter befinden sich beispielsweise Unternehmen wie QuantifiCare, Tribvn Healthcare, FeetMe und Meditect.

Überzeugt vom großen Potenzial des E-Health-Marktes, der sich aufgrund digitaler Technologien derzeit im Wandel befindet, stellt die Orange Group DH2 zusätzliche Mittel zur Verfügung, um innovative E-Health Unternehmen in Frankreich und Europa zu entwickeln.

Die Initiative wird sich nicht nur positiv auf die vom DH2-Fondsmanagementteam ausgewählten Unternehmen, sondern auch auf das gesamte E-Health-Ökosystem auswirken. Für Holdinggesellschaften und Investoren stehen dabei folgende Vorteile im Vordergrund:

– Eine verstärkte Entwicklung operativer Synergien bei künftigen Innovationen

– Ein aktiver Beitrag zur Entwicklung eines Kompetenzbereichs innerhalb des E-Health-Sektors und die Stärkung der strategischen Positionierung von Orange in diesem Bereich

Mit seiner Investition in den dynamischen Fond plant Enovacom seinen Zugang zum innovativen E-Health Ökosystem zu festigen. Verwaltet wird der Fond von einem namhaften Management Team, das der Zusammenarbeit mit der Orange Group offen gegenübersteht.

“Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Orange Group in uns gesetzt hat. Die Beteiligung eines globalen Betreibers sowie Integrators digitaler Dienste und E-Health-Pioniers ist für die DH2-Portfoliounternehmen ein klarer Vorteil. Zudem wird Enovacom den gemeinsamen Aufbau und das Wachstum innovativer Unternehmen fördern, die in der Lage sind, zu Gewinnern im E-Health-Sektor aufzusteigen”, so Valery Huot, Partner, Head of Venture, LBO France.

“Unsere Reise im E-Health-Sektor geht mit dem DH2-Fond von LBO France weiter – ein Fond, bei dem wir zusammen mit dem operativen Team echtes Verständnis für unsere gemeinsamen Herausforderungen im Bereich E-Health gefunden haben. Wir sind davon überzeugt, dass das DH2-Management die verborgenen Schätze der E-Health Branche identifizieren kann und nicht nur bestehende, sondern auch alle künftigen Portfolio-Unternehmen zu wichtigen Akteuren der Branche macht. Die Investition in DH2 wird Enovacom in die Lage versetzen, das Ökosystem zu stärken, Synergien zu beschleunigen und Allianzen aufzubauen, um die künftigen Herausforderungen im Bereich E-Health anzugehen”, ergänzt Laurent Frigara, Deputy CEO, Enovacom.

“Abgesehen von der erwarteten finanziellen Leistung der Investition und ihrem Beitrag für einen dynamischen E-Health-Markt, wird sich die Zusammenarbeit mit allen DH2-Akteuren positiv auf die Angebotsentwicklung der Orange Group auswirken – insbesondere auf die der Gesundheitsabteilung von Orange Business Services unter der Leitung von Enovacom”, so Mai de la Rochefordiere, Deputy CEO, Orange Digital Investment.

Über Enovacom

Enovacom kam 2018 zu Orange Business Services und konsolidiert seit dem 1. Oktober 2020 alle B2B-Aktivitäten, die dem Gesundheitssektor gewidmet sind. Mit 250 Experten an den Standorten Marseille, Paris, London und Montreal bietet Enovacom Software und Dienstleistungen im Bereich E-Health an, um Gesundheitseinrichtungen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Durch die Expertise von Orange Business Services in den Bereichen Netzwerk, Cyber-Sicherheit, Cloud, IoT, Analytik und Beratung, kann das Unternehmen Gesundheitsdienstleister auf ihrer gesamten Datenreise unterstützen. Enovacom ist ein wichtiger Akteur bei Projekten, die Innovation und Zusammenarbeit mit dem gesamten Ökosystem zur Entwicklung neuer Dienste und Anwendungsfälle beinhalten. Enovacom betreut mehr als 1.600 Kunden aus dem öffentlichen Sektor.

Über LBO France

Als einer der Hauptakteure im Bereich Private Equity mit Beiträgen in Höhe von 6,2 Milliarden Euro ist LBO France ein unabhängiges Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren französische und italienische Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützt. Seine Investitionsstrategie basiert auf vier verschiedenen Segmenten, die von speziellen Teams verwaltet werden: (i) Mid Cap Buyouts über White Knight Fonds und Small Cap Buyout über Hexagone/Small Caps Opportunities Fonds, (ii) Risikokapital über SISA/Digital Health Fonds, (iii) Immobilien durch White Stone und Lapillus Fonds, (iv) Fremdkapital. LBO France konzentrierte sich in der Vergangenheit auf institutionelle und Family Office Investoren und hat vor kurzem den FCPR White Caps Selection errichtet, einen Private Equity Fond, der Einzelpersonen über Multi-Strategy Fonds zugänglich ist. LBO arbeitet zu 100% managementorientiert und beschäftigt rund 60 Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr: www.lbofrance.com

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 257 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

