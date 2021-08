AufsperrFuchs.at – Aufsperrdienst in Wien ab 49 Euro

Die Tür fällt zu, der Schlüssel steckt innen, der Hausbewohner steht im Garten: Was in Filmen gezeigt wird, gehört fürwahr zum Alltag.

Die Gründe zur Beauftragung eines Schlüsseldienstes sind vielfältig und reichen von Unachtsamkeit über Umzüge bis zu Einbrüchen. Wer in Wien und Umgebung wohnt, hat mit dem AufsperrFuchs Schlüsseldienst Wien einen vertrauenswürdigen Partner an der Hand – eine Seltenheit unter vielen schwarzen Schafen der Branche.

Schnell ist der Schlüssel verlegt, beim Umdrehen im Schloss abgebrochen oder dieses beschädigt. Wer Pech hat, kann die Tür aufgrund eines Einbruchs nicht mehr öffnen, nur wenige deponieren für den Fall des Schlüsselverlustes Zweitausfertigungen bei Nachbarn.

Wer Glück hat, lebt in Wien oder Umgebung. Denn er kann mit AufsperrFuchs.at nicht nur auf einen Schlüsseldienst mit einem umfassenden Leistungsspektrum, fairen Festpreisen, schneller Reaktionszeit und Google-Bewertungen von fast fünf von fünf Sternen zurückgreifen. Sondern sich auch der Vertrauenswürdigkeit des in der Wirtschaftskammerorganisation gelisteten Unternehmens sicher sein, das 2019 als Shimonov GmbH in der Krottenbachstraße im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling seine Niederlassung eröffnet hat und seitdem rund um die Uhr als Ansprechpartner bei Anliegen zu Schlüsseldiensten zur Verfügung steht.

Wird erst nachts bemerkt, dass der Hausschlüssel fehlt, ist es neben dem Pech des Verlustes besonders ärgerlich, an einen Schlüsseldienst mit Wucherpreisen oder falschen Versprechungen zu geraten. Wie häufig dies vorkommt, belegen Statistiken. Nicht selten locken unseriöse Anbieter mit anfänglich einstelligen Preisen und berechnen am Ende das Zehnfache, nutzen die Notlage der Betroffenen aus und lassen sie überhöhte Quoten unterschreiben, bevor sie Hand anlegen. Selbst auf Nachfrage nennt über die Hälfte aller Schlüsseldienste vorab keine Festpreise, auf ihren Webseiten sucht man Fixkosten oft vergeblich.

Anders beim Aufsperrfuchs.at: Der Schlüsseldienst veröffentlicht auf seiner Internetpräsenz Festpreise für seine Dienste – welche im Vergleich zu offiziell ausgegebenen Durchschnittspreisen als besonders günstig gelten. So werden für eine einfache Türöffnung einschließlich Anfahrt und 15-minütiger Arbeitskosten nur 49 Euro berechnet, für das Aufsperren einer Sicherheitstür das Doppelte, Abend- oder Nachtzuschläge kommen ab 29 Euro dazu. Eine vollständige Preisliste ist einsehbar – interessant auch für diejenigen, die eine der weiteren Dienstleistungen der Wiener Firma in Anspruch nehmen möchten.

Aufsperrfuchs.at fertigt auch Zweitschlüssel an, öffnet Briefkästen und empfiehlt individuelle Einbruchschutzmaßnahmen. Von Balken- über Stangenschlösser bis zu Schließanlagen bietet der Partner von ABUS und weiteren bekannten Sicherheitstechnikunternehmen jedem das Passende, der ihn telefonisch oder vor Ort kontaktiert.

Kontakt

AufsperrFuchs.at

David Shimonov

Krottenbachstraße 40

1190 Wien

+43 1 361 55 16

office@aufsperrfuchs.at

https://aufsperrfuchs.at

Bildquelle: AufsperrFuchs.at