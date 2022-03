Aufstieg im Partnerprogramm: solute ab sofort Microsoft Elite Partner

Nach nur eineinhalb Jahren hat die solute den höchsten Channel Partnerschaftsstatus bei Microsoft Advertising „Microsoft Elite Partner“ erreicht.

Karlsruhe / Mannheim, 17. März 2022_ die Karlsruher E-Commerce Experten von solute haben innerhalb des Microsoft Partnerprogramms nach knapp zwei Jahren der Zusammenarbeit den Elite Partner Status erreicht. Ziel der Partnerschaft war es, Microsoft Shopping Ads so schnell wie möglich zu einer wertvollen Traffic-Quelle für solute und deren Kunden zu machen.

Das Microsoft Advertising Partnerprogramm besteht aus drei Ebenen – Partner, Select und

Elite. Mit dem Partnerprogramm möchte Microsoft Agentur-, Channel-, Technologie- und Search Supply-Partner anerkennen und belohnen, die sich für eine besonders enge Zusammenarbeit mit Microsoft Advertising entschieden haben. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Microsoft Advertising und den kompetentesten und qualifiziertesten Partnern in der Werbebranche. Das Programm bietet den Partnern zahlreiche Vorteile: Markenassoziation, Verkaufsanreize, Schulungen und Zertifizierungen, Veranstaltungen und Auszeichnungen sowie Technologie-Enablement und Marketinginvestitionen.

„Bereits 2020 und nach nur sechs Monaten signifikanter Microsoft Advertising-Aktivitäten hatten wir den Select Partner-Status erreicht. Um so mehr freuen wir uns jetzt, ein Microsoft Elite Partner zu sein, denn Microsoft vergibt diesen Status nur an die erfolgreichsten Unternehmen. Das ist eine zusätzliche Bestätigung unserer Expertise. Wir sind auf dem deutschen Markt der einzige Microsoft-Kunde mit unserem Geschäftsmodell, der über umfangreiche Shopping-Ads-Aktivitäten verfügt“, sagt Dr. Thilo Gans, Geschäftsführer von solute.

Erst kürzlich war solute mit dem Microsoft Partner Award „Rising Star of the Year“ ausgezeichnet worden. Microsoft würdigt mit dem Award einen Select Partner, der im vergangenen Jahr die stärkste Fokussierung auf Microsoft Advertising in Bezug auf Umsatz, Einführung von Funktionen und Partnerschaften gezeigt hat und in diesen drei Bereichen eine starke Zukunftsperspektive aufweist.

Über die solute GmbH

Mit über 18 Jahren Erfahrung im E-Commerce ist solute ein umfassender Dienstleister rund um den Kaufabschluss im Internet. Mit dem Netzwerk soluteNet verbindet das Unternehmen Advertiser und Publisher und vermittelt so alle 0,25 Sekunden einen potenziellen Neukunden an einen Online-Shop. Das Netzwerk umfasst nicht nur den bekannten Preisvergleich billiger.de, sondern auch mehr als 100 angeschlossene Partnerportale, darunter etwa die PC Welt oder t-online oder namhafte Shopping-Ads-Services via Google CSS oder das Microsoft Advertising Netzwerk.

Für das Marktplatz-Universum hält das solute-Portfolio leistungsfähige Tools bereit. So unterstützt die selbstlernende KI-Lösung Adspert Seller durch vollautomatisiertes Bidding, Kampagnenmanagement und eine umfangreiche Keyword-Pflege-Funktion bei der Optimierung der eigenen PPC-Werbekampagnen. Dadurch senkt Adspert die Kosten und leistet aus der Sicht klassischer Online-Shops oder Marketplace-Seller-Plattformen einen maßgeblichen Beitrag, profitabel zu wirtschaften.

solute beschäftig rund 150 Mitarbeiter an den Standorten in Karlsruhe und Plovdiv, Bulgarien.

Weitere Informationen unter: www.solute.de

