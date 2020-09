Augenarzt zu Ursachen und Behandlung bei Glaskörpertrübungen

Glaskörpertrübung: Wenn fliegende Mücken im Sichtfeld die Lebensqualität senken

MAINZ. Grau-schwarze Schatten im Sichtfeld, die oft die Form von Mücken, Fäden, Würmern oder Punkten annehmen: Die lästigen Sehstörungen, die in der Regel Symptome einer Glaskörpertrübung darstellen, sind fast allen Menschen bekannt. “Bei der Glaskörpertrübung handelt es nicht um eine Augenerkrankung im engeren Sinne, sondern um eine Folge des natürlichen Alterungsprozesses des Auges. Bereits im Jugendalter beginnt der Glaskörper, sich nach und nach zurückzubilden, das heißt, er wird kleiner”, erklärt Augenarzt Dr. med. Thomas Kauffmann aus Mainz. In seiner Praxis für Augenheilkunde behandelt er gemeinsam mit Dr. med. Jutta Kauffmann und Dr. med. Stefan Breitkopf Patienten aus ganz Deutschland, die an Glaskörpertrübung leiden. Im Laufe des Alterungsprozesses kommt es im Glaskörper zu einer Verklumpung von Kollagenfasern. Diese Zusammenballungen machen sich als Glaskörpertrübungen bemerkbar. “Die Sehstörungen können für die Betroffenen sehr belastend sein und zu einer erheblichen Verringerung ihrer visuellen Lebensqualität führen”, beschreibt Dr. Kauffmann die Auswirkungen der Glaskörpertrübung.

Augenarzt: Glaskörpertrübungen sind vor allem Alterserscheinung

Die Symptome der Glaskörpertrübung können sich bereits ab dem 40. Lebensjahr bemerkbar machen. Kurzsichtige Menschen sind in der Regel früher betroffen. Neben dem Alter kommen als Ursache einer Glaskörpertrübung andere Augenerkrankungen in Frage, ebenso Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus) oder Verletzungen, durch die Druck auf das Auge entsteht. Vermeiden lässt sich die Glaskörpertrübung somit in den meisten Fällen nicht. Bis vor wenigen Jahren brachte auch der Gang zum Augenarzt nur in den seltensten Fällen Erleichterung, denn die einzige Behandlungsmöglichkeit für eine Glaskörpertrübung war ein chirurgischer Eingriff (Vitrektomie), der aufgrund des hohen Risikos nur sehr selten durchgeführt wurde. Dabei wurde die Glaskörperflüssigkeit entfernt und durch eine chemisch ähnlich zusammengesetzte Substanz ersetzt.

Laser Vitreolyse bringt Erleichterung für Betroffene von Glaskörpertrübungen

Seit einigen Jahren gibt es für betroffene Patienten mit der Laser Vitreolyse jedoch ein schonendes, minimal invasives und risikoarmes Behandlungsverfahren. Die Augenarztpraxis von Dr. Kauffmann in Mainz ist eines der wenigen Behandlungszentren in ganz Deutschland, in dem diese Methode erfolgreich praktiziert wird. “Die Kollagenklumpen im Glaskörper, die für die Sehstörungen verantwortlich sind, werden mit dem hochmodernen Niedrigenergie Nd:YAG-Laser der australischen Firma Ellex durch kurze Laserimpulse aufgelöst und dann über die Blutbahn abtransportiert. Patienten spüren oft unmittelbar nach der Behandlung eine deutliche Verbesserung ihrer visuellen Lebensqualität.”, beschreibt Augenarzt Dr. Kauffmann das moderne Verfahren. Eine Voruntersuchung in der Augenarztpraxis von Dr. Kauffmann bringt den Patienten Klarheit darüber, ob die Laser-Vitreolyse das für sie geeignete Verfahren ist, um Glaskörpertrübungen zu behandeln.

