Augenbrauen Microblading Berlin Charlottenburg Westend

Permanon Berlim hat sich sind den letzten Jahren zu der Anlaufstelle für Augenbrauen Microblading in Berlin Charlottenburg und Westend entwickelt.

Die sympathische Marleen Joczat empfängt bereits seit 2017 ihre Kunden im Kosmetikstudio Permanon Berlim. Das in Spandau angesiedelte Unternehmen empfängt seine Kundinnen aus Berlin Charlottenburg und Berlin Westend in der Wei0enburger Str. 22 und bietet ein umfassendes Sortiment an Kosmetikleistungen in Wohlfühlatmosphäre. Als ausgebildete PhiBrows Microblading Artistin ist Marleen Joczat besonders für ausgezeichnete Leistungen im Bereich Augenbrauen Microblading in Berlin Charlottenburg und Berlin Westend bekannt.

Warum Microblading?

Augenbrauen sind nicht nur an unserer Mimik beteiligt, sie formen auch unser Gesicht, können uns jünger oder älter, frisch oder gestresst wirken lassen. Natürlich geformte Brauen, die in Farbe und Kontur zur Trägerin passen, sind entscheidend für eine harmonische Optik unseres Gegenübers.

Was ist Microblading?

Unter Microblading versteht man eine Technik, mit der semi-permanente Augenbrauen geformt und einzelne Härchen gezeichnet werden. Kosmetikerinnen, die diese Technik beherrschen, können besonders natürlich wirkende Ergebnisse erzielen. Dabei werden Form und Farbe individuell an die Gesichtszüge der Trägerin angepasst. Im Gegensatz zum Tätowieren wird beim Microblading die Haut nur leicht verletzt, bzw. “angeritzt”. Das bedeutet, dass die eingesetzten Farbpigmente nur in den oberen Hautschichten eingearbeitet werden und feinere Ergebnisse zulassen als dies bei traditionellen Tätowier- oder Permanent Make Up-Techniken in tieferen Hautschichten der Fall wäre. So entstehen ganz feine und besonders realistisch wirkende Haarlinien – eben wie von Hand gezeichnet.

Wie funktioniert eine Augenbrauen Microblading Behandlung?

Zunächst wird die Augenbrauenpartie vor der Behandlung durch eine Salbe lokal betäubt. Die Kundin spürt während der Behandlung vielleicht noch ein kleines Ziehen, Schmerzen wird sie jedoch keine haben. Die Brauen werden dann von der Artistin manuell mit einer speziellen Microblading-Klinge, eine Art Stift mit Nadeln, präzise auf die Haut “gezeichnet”. Organische Farbpigmente verleihen den Brauen dann den gewünschten Ton. Hierzu sollte man wissen, dass die Farbe in den ersten Tagen nach der Behandlung oft um einige Nuancen dunkler wirkt. Das finale Ergebnis zeigt sich erst nach der vollständigen Abheilung. Direkt nach der Behandlung setzt auch schon der Wundheilungsprozess ein. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass die Kundin nicht an den frisch gestalteten Augenbrauen kratzt, auf Peelings verzichtet und die Pflegehinweise der Artistin genauestens einhält. Nur so kann ein zufriedenstellendes Ergebnis garantiert werden. Hat sich die Haut nach ein paar Tagen erholt, dann kann das endgültige Resultat bewundert werden. In manchen Fällen lohnt sich ein zweiter Termin, um die Intensität der Brauen noch zu perfektionieren. Durch Microblading geformte Augenbrauen halten je nach Hauttyp etwa 12 bis 18 Monate. Danach hat die Trägerin die Wahl: entweder durch eine weitere Behandlung das Ergebnis auffrischen oder die Brauen ganz natürlich zu ihrem Ursprungszustand zurückkehren lassen. Hier zeigt sich auch ein entscheidender weiterer Vorteil des Microbladings gegenüber anderer Techniken: Die Farbpigmente ändern mit der Zeit nicht ihre Nuance, sondern verblassen lediglich. Eine Rückkehr zu “Natur” ist also immer möglich.

Warum PhiBrows Augenbrauen Microblading Berlin Charlottenburg?

In der PhiBrows Ausbildung lernen die angehenden Artisten hyper-reale Augenbrauen im Einklang mit den Gesichtszügen der Trägerinnen und nach den Regeln des goldenen Schnitts zu kreieren. Das Ergebnis sind individuell geformte, semi-permanente Augenbrauen, die durch die verwendeten speziellen Techniken besonders natürlich wirken.

