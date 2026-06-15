Aus dem Einkaufszentrum auf die Kinoleinwand: Großes offenes Film-Casting für „Hollywoodtürke 2“ im Forum Steglitz

Am Samstag, den 27. Juni 2026, wird das Forum Steglitz in Berlin zur Bühne für aufstrebende Schauspieltalente und Filmenthusiasten. Von 13:00 bis 18:00 Uhr macht die bundesweite Casting-Tour für die Kinoproduktion „HOLLYWOODTÜRKE 2 – in Antalya“ Station in dem traditionsreichen Einkaufszentrum an der Schloßstraße.

Produzent und Regisseur Murat Ünal sowie TV- und Streaming-Star Ben Heinrich suchen vor Ort nach Hauptdarstellerinnen, Kleindarstellern und Komparsen für die Fortsetzung der erfolgreichen Romantik-Komödie. Das offene Auswahlverfahren ist für alle Besucherinnen und Besucher ab 7 Jahren kostenlos und erfordert keine Voranmeldung, da bewusst authentische Gesichter aus dem echten Leben gesucht werden, bevor Mitte September die Dreharbeiten unter türkischer Sonne beginnen.

Ein Hauch von Hollywood-Magie mitten in Berlin-Steglitz und die Chance auf eine echte Kinorolle: Wenn am Samstag, den 27. Juni 2026, das offene Film-Casting für die Kinokomödie „HOLLYWOODTÜRKE 2 – in Antalya“ im Forum Steglitz stattfindet, verwandelt sich der bekannte Nahversorger in ein lebendiges Filmset. Die Produktionsfirma Desire Media Entertainment öffnet gemeinsam mit der renommierten EMAgentur die Türen zur Filmindustrie für die breite Öffentlichkeit. Für die Menschen im Kiez bietet sich an diesem Tag die einmalige Gelegenheit, ohne jede schauspielerische Vorerfahrung direkt vor die Kamera von Regisseur Murat Ünal und Jury-Mitglied Ben Heinrich zu treten. Das Forum Steglitz knüpft damit an seine lange Tradition als lebendiger Begegnungsort an und bringt echte Menschen und ungezwungene Geschichten von der Schloßstraße direkt auf die internationale Leinwand.

Die Erfolgsgeschichte eines echten Publikums-Underdogs

Die Fortsetzung knüpft an ein außergewöhnliches deutsch-türkisches Filmprojekt an, das als absolute Erfolgsgeschichte gilt. Der erste Teil von „Hollywoodtürke“ entstand vollkommen unabhängig, ohne die klassischen großen Fördergelder oder die feste Unterstützung eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders. Angetrieben von purer Leidenschaft eroberte die charmant-humorvolle Produktion die nationalen Charts, sicherte sich eine Nominierung als bester Debütfilm beim renommierten BUNTE New Faces Award und fand nach einer langfristigen Auswertung im Premium-Pay-TV bei Sky schließlich den Weg zu globalen Streaming-Plattformen wie Disney+ und Amazon Prime. Mit dem zweiten Teil verlagert sich das turbulente Geschehen nun in die Urlaubsregion Antalya.

Unkomplizierter Ablauf und die Suche nach echten Typen

Der Weg vor die Kamera ist für die Teilnehmenden bewusst unkompliziert gestaltet, um die Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu halten. Interessierte können sich vorab über die Social-Media-Kanäle des Regisseurs eine kurze Spielszene zum Vorbereiten und Auswendiglernen heraussuchen. Am Casting-Tag selbst füllen die Talente direkt vor Ort im Center einen kurzen digitalen Datenbogen aus, woraufhin das professionelle Agenturteam hochwertige Fotos für eine eigene Sedcard erstellt. Anschließend präsentieren sich die Bewerber in einer kurzen, humorvollen Sequenz der prominenten Fachjury. Gesucht werden Frauen, Männer und Teenager aller Altersklassen ab 7 Jahren. Da vor allem Typen mit Ecken und Kanten, einer starken persönlichen Ausstrahlung und Spaß an Comedy gesucht werden, ist schauspielerische Vorerfahrung ausdrücklich keine Bedingung für den Erfolg. Unter allen Teilnehmenden der bundesweiten Tour werden am Ende die begehrten Rollen für den Drehstart im September vergeben.

„Wir freuen uns riesig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit dieser bundesweiten Casting-Tour ein echtes Entertainment-Highlight direkt in ihrer Nachbarschaft bieten können“, erklärt Dagmar Mielitz, Center Managerin des Forum Steglitz. „Unser Haus versteht sich seit jeher als lebendiger Treffpunkt im Kiez, an dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam Außergewöhnliches erleben. Dass ausgerechnet hier im Center der Grundstein für eine Rolle in einer großen Kinoproduktion gelegt werden kann, bringt eine fantastische Energie in unsere Einkaufsmall. Wir laden alle Steglitzerinnen und Steglitzer herzlich ein, mutig zu sein, ihr Talent zu zeigen oder einfach die mitreißende Atmosphäre vor Ort zu genießen.“

Über das Forum Steglitz

Das Forum Steglitz ist bekannt als das traditionsreichste Einkaufszentrum im Berliner Süden. Mit dem Bornmarkt, dem ersten in eine Handelsimmobilie integrierten Frischemarkt, wurde das Forum Steglitz für alle Westberliner zu einem regelmäßigen Anlaufpunkt. Seit über 50 Jahren bietet es alles für den täglichen Bedarf und für entspannte Shoppingbummel.

Durch die Neupositionierung entwickelte sich das Forum Steglitz in eine Mixed-Use-Immobilie. Neben einem starken Fokus auf Nahversorgung bietet es seit 2020 auch neue Büroflächen sowie moderne Fitnessflächen. Dadurch dient es als idealer Anlaufpunkt für den täglichen Bedarf des Stadtteils Steglitz. Seit 2024 wird das Forum Steglitz von Jagdfeld Real Estate betrieben, die in Berlin unter anderem auch das Forum Köpenick und das Rathaus Center Pankow betreuen.

Seine zentrale Lage an einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen der Stadt, der Schloßstraße, und seine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen das Forum Steglitz zu einer beliebten Anlaufstelle für Jung und Alt. Zudem gibt es eine Vielzahl von Parkplätzen im eigenen Parkhaus und ein reichhaltiges Gastronomieangebot in der direkten Umgebung.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.forum-steglitz.de

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