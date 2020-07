Aus der Krise mit TimeStatement

Digitalisierung hilft mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Geschäft.

Wir hoffen, Sie finden unser Startup für Sie und Ihre Leser interessant.

“Digitalisierung stoppt die Zettelwirtschaft und hilft mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Geschäft”

Online TimeStatement ist eine Leistungserfassungs- und Fakturierungs-Software, die sich besonders durch einfache und benutzerfreundliche Rapporte auszeichnet.

Ohne Installation loslegen und geleistete Arbeitszeit und Spesen mit einem Klick in Rechnung stellen.

Diese Lösung ist kostenlos und zeitlich unbegrenzt für einen Nutzer mit zwei Projekten. Auch so gut zum Testen, für höhere Anforderungen gibt es auch kostenpflichtige Tarife ab CHF 120 pro Jahr und Anwender.

QR-Rechnung – es geht jetzt los:

Für Schweiz und Liechtenstein hilft TimeStatement den Start der QR-Rechnung automatisch und problemlos zu meistern.

TimeStatement ist ideal für Firmen sowie Freiberufler, die eine moderne und intuitive Zeit- und Leistungserfassungslösung suchen. Es ist ausserordentlich einfach, im Team auf gemeinsamen Projekten zu arbeiten und Zeit zu buchen. Mit wenigen Klicks werden professionelle Rechnungen und vielseitige Auswertungen erstellt. Ebenso integriert ist eine Spesenerfassung. TimeStatement unterstützt mehrere Währungen, Sprachen und Formatierungseinstellungen pro Kunde und Land. Plattformunabhängig und funktioniert auf allen Endgeräten.

System Unterhalt nicht erforderlich, denn als SaaS-Lösung werden regelmäßige Updates und Backups kostenlos durchgeführt – Swiss Made!

Die TimeStatement AG und der Online-Buchhaltungs-Service Run my Accounts AG sind eine Partnerschaft eingegangen.

Eine Schnittstelle wurde entwickelt, um ihre Online-Lösungen miteinander zu verbinden. Gemeinsame Kunden können Projekt-Stunden in TimeStatement erfassen. Projekt-Abrechnungen werden direkt aus TimeStatement in die Online-Buchhaltungs-Software von Run my Accounts eingebucht. Der automatisierte Buchhaltungs-Service von Run my Accounts übernimmt danach das Debitoren-Management. Diese Lösung bietet für viele Unternehmen in der Schweiz und Deutschland eine zusätzliche Convenience.

TimeStatement gibt Unternehmern somit mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Geschäft.”

