Aus FALCON wird DENIOS: Neue Marke – bewährte Sicherheit

Ein starkes Kapitel endet, ein stärkeres beginnt: Die bewährten Sicherheitsbehälter der Eigenmarke FALCON treten ab jetzt unter dem neuen Markennamen DENIOS auf – die Qualität bleibt dabei erstklassig! Den Start in die neue Ära begleitet eine besondere Aktion: Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit gewährt 4 Jahre Garantie auf alle DENIOS Sicherheitsbehälter. Damit erhalten Unternehmen noch mehr Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft.

Maximaler Schutz für den Umgang mit Gefahrstoffen

Ob bei der Lagerung, dem Abfüllen, Umfüllen oder Transportieren von gefährlichen Flüssigkeiten – Unternehmen brauchen Lösungen, die höchste Sicherheit bieten. Gerade bei entzündbaren oder aggressiven Stoffen ist der richtige Umgang entscheidend, um Risiken zu minimieren und den Arbeitsalltag sicher zu gestalten. Das DENIOS-Sortiment bietet die richtigen Produkte für alle, die Gefahrstoffe sicher und zuverlässig handhaben möchten. Ob Sicherheitskanister, Sprühkannen oder Kleinteilereiniger – jedes Produkt wurde mit durchdachten Details ausgestattet, die den sicheren Umgang in der Praxis unterstützen.

Garantie um 100 % verlängert – Vertrauen, das sich auszahlt

Die neuen DENIOS-Sicherheitsbehälter profitieren jetzt von einer verdoppelten Garantiezeit auf insgesamt vier Jahre – ein echtes Plus für alle Unternehmen, die auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit setzen.

Die verlängerte Garantie vermittelt nicht nur ein gutes Sicherheitsgefühl, sondern zeigt auch, wie sehr das Familienunternehmen aus Bad Oeynhausen hinter der Qualität seiner Produkte steht. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass sie für eine lange Zeit bestens abgesichert sind – egal, ob es um Kleinteilereiniger, Sicherheitskannen oder Sparanfeuchter geht. Mit DENIOS entscheiden sich Unternehmen für Produkte, die nicht nur höchste Sicherheitsstandards erfüllen, sondern auch langfristig zuverlässig arbeiten. Die neue Marke bringt Sicherheit auf den Punkt – und mit der erweiterten Garantie setzt DENIOS ein klares Zeichen für Qualität und Vertrauen.

Mehr Infos hier: www.denios.de/falcon-wird-denios

Sicherheitsbehälter kaufen und Kickertisch gewinnen

Sicherheit für die Arbeitsumgebung – Spaß für“s Team: Beim Kauf von DENIOS Sicherheitsbehältern können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen und einen Kickertisch für Ihr Unternehmen gewinnen! So bringen Sie nicht nur mehr Sicherheit in Ihren Betrieb, sondern auch mehr Teamgeist und Spielfreude in die Pausenräume. Teilnehmen können alle Unternehmen, die im Zeitraum vom 23.10.2025 bis 31.12.2025 Sicherheitsbehälter von DENIOS bestellen. Einfach die Bestellnummer im Gewinnspiel-Formular eintragen, Teilnahme absenden – und dann heißt es: Daumen drücken! Mit etwas Glück steht schon bald ein brandneuer Kickertisch in Ihrem Unternehmen. Das Gewinner-Unternehmen wird nach Ende des Gewinnspiels über den offiziellen Ansprechpartner informiert.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

Firmenkontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0



http://www.denios.de

Pressekontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-306



http://www.denios.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.