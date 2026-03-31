Aus Foto wird ein greifbares Erinnerungsstück

„Merkstück“ verwandelt persönliche Bilder in individuelle 3D-Objekte – hochwertig gefertigt und flexibel durch innovatives Magnet-System

Ein Foto hält Erinnerungen fest – doch mit „Merkstück“ werden sie erstmals greifbar. Das Konzept: Aus einem persönlichen Bild entsteht ein individuelles 3D-Objekt, das Emotionen nicht nur sichtbar, sondern physisch erlebbar macht.

Der Prozess beginnt mit dem eingesendeten Motiv. Daraus wird ein präzises digitales 3D-Modell erstellt, das die Konturen und Details des Originals möglichst originalgetreu abbildet.

Anschließend wird das Objekt aus einem hochwertigen, formstabilen Material gefertigt. So entsteht ein langlebiges Erinnerungsstück mit besonderer Haptik und Tiefe.

Ein zentrales Element ist das integrierte Magnet-System. Ein Magnet ist direkt im Objekt eingelassen, während sich ein Gegenmagnet hinter dem Bildträger befindet. Dadurch entsteht eine stabile, unsichtbare Verbindung. Das Objekt kann jederzeit neu positioniert werden – ohne sichtbare Halterung. Auch die Nutzung auf metallischen Oberflächen wie Kühlschränken oder Magnettafeln ist problemlos möglich.

„Merkstück“ bietet verschiedene Formate sowie die Wahl zwischen Leinwand und Acrylglas. Während Leinwand durch ihre warme, strukturierte Oberfläche überzeugt, sorgt Acrylglas für brillante Farben und eine moderne, edle Optik.

Das Angebot richtet sich an alle, die besondere Momente dauerhaft festhalten möchten – sei es als persönliches Andenken oder als individuelles Geschenk. Jedes Merkstück wird nach Bestellung gefertigt und innerhalb weniger Werktage produziert und versendet.

Mit diesem Ansatz verbindet „Merkstück“ moderne Technologie mit emotionalem Wert und schafft eine neue Form der Erinnerungskultur: persönlich, hochwertig und greifbar.

Merkstück ist ein Anbieter für personalisierte 3D-Erinnerungsstücke, die aus individuellen Fotos gefertigt werden. Das Unternehmen kombiniert moderne 3D-Technologie mit hochwertiger Verarbeitung, um persönliche Momente in greifbare Objekte zu verwandeln.

Jedes Merkstück entsteht auf Basis eines eingesendeten Motivs und wird individuell als dreidimensionales Objekt umgesetzt. Durch das integrierte Magnet-System lassen sich die Objekte flexibel platzieren – ohne sichtbare Befestigung.

Die Produkte sind wahlweise auf Leinwand oder Acrylglas erhältlich und richten sich an Menschen, die Erinnerungen nicht nur sehen, sondern auch fühlen möchten. Die Fertigung erfolgt individuell nach Bestellung und verbindet präzise digitale Modellierung mit hochwertiger Produktion.

Kontakt

Merkstück

Kai Pioch

Tente 64

42929 Wermelskirchen

021747094714



https://merkstueck.de/

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