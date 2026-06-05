„Aus Fremden werden Freunde“ steigt in die Spiegel-Bestsellerliste ein

Die Veröffentlichung der neuen Spiegel-Bestsellerliste hat bei den PLASSEN Buchverlagen für große Freude gesorgt. Toni Hisenaj hat mit seinem Buch „Aus Fremden werden Freunde“ in dieser Woche den Einstieg auf Platz 13 geschafft.

Toni Hisenaj hat in dieser Woche mit seinem Buch „Aus Fremden werden Freunde“ den Einstieg in die renommierte Spiegel-Bestsellerliste geschafft und rückt damit das Thema „Gesteuerte Migration“ in den Fokus. In dem Buch, das gerade im Imprint books4success erschienen ist, greift der Autor auf seine eigenen autobiografischen Erlebnisse als Kriegsflüchtling zurück und verbindet sie mit einer messerscharfen Analyse der aktuellen Lage. Er beleuchtet die teilweise absurden bürokratischen Hürden, die qualifizierte Einwanderer bei ihrer Ankunft überwinden müssen: von monatelangen Wartezeiten auf Visa und Arbeitserlaubnisse bis hin zu einer Anerkennungspraxis von Berufsabschlüssen, die oft Jahre dauern kann, während in den Betrieben jede Hand gebraucht wird. Er sagt ganz klar: „Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, darf Deutschland talentierte Fachkräfte nicht durch übermäßige und vor allem überflüssige Bürokratie abschrecken.“

Toni Hisenaj freut sich sehr über den erfolgreichen Einstieg in die Bestsellerliste: „Migration und der Fachkräftemangel sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen – nicht nur als ehemaliger Flüchtling, sondern auch als Unternehmer, der die Probleme im täglichen Betriebsalltag regelmäßig miterlebt. Dieses Buch mit meinen Erfahrungen und möglichen Lösungsansätzen zu schreiben, war mir ein persönliches Bedürfnis. Umso mehr freut mich das Interesse der Leser, das sich nun in der Bestsellerplatzierung niederschlägt. Dieser Erfolg gehört allen Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, Brücken statt Mauern zu bauen. Integration gelingt dort, wo Menschen einander begegnen und aus Fremden Freunde werden.“

Weitere Informationen zu „Aus Fremden werden Freunde“ von Toni Hisenaj stehen unter https://www.boersenmedien.de/produkt/buch/aus-fremden-werden-freunde-4045.html zur Verfügung. Für Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an info@quadriga-communication.de.

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