Ausbildungsstart bei der AGRAVIS Raiffeisen AG

Zum 1. August und 1. September beginnen 173 junge Menschen ihre Ausbildung in der AGRAVIS-Gruppe. Davon entschieden sich 140 für eine gewerblich-technische Ausbildung, während 33 den kaufmännischen Weg im Agrar- und Dienstleistungsumfeld einschlagen. Die Vielfalt der Ausbildungsberufe reicht von Mechatronikerinnen und Mechatronikern für Land- und Baumaschinen über Kaufleute im Groß- und Außenhandel bis hin zu Verfahrenstechnologinnen und -technologen in der Mühlen- und Getreidewirtschaft.

Im Jahr 2026 bildet die AGRAVIS insgesamt 690 Nachwuchskräfte in 19 verschiedenen Berufen aus – darunter auch duale Studiengänge. Viele dieser jungen Menschen bleiben dem Unternehmen auch nach der Ausbildung treu und gestalten ihre Karriere innerhalb der AGRAVIS-Gruppe weiter. Die Ausbildungsquote liegt momentan bei 10 Prozent.

Der AGRAVIS-Vorstand sieht die Ausbildung als wichtige Aufgabe. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Basis für unsere Zukunft“, sagt CEO Dr. Dirk Köckler. „Wir freuen uns über das Vertrauen der jungen Menschen und begleiten sie auf ihrem Weg.“

Die AGRAVIS entwickelt ihr Ausbildungsangebot stetig weiter. Ziel ist es, Auszubildenden gute Bedingungen zu schaffen und klare Perspektiven zu bieten.

Ausbildung bei AGRAVIS

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit rund 7.000 Mitarbeitenden mehr als 8,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit über 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

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Industrieweg 110

48155 Münster

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