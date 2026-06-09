Ausfallsicher bei Extremtemperaturen: Hitzebeständige Leuchten bis 160°C

Geo-Technik bietet spezialisierte Beleuchtungslösungen für die Industrie und labsfreie Lackieranlagen

Großkrotzenburg, 09.06.26. Wo herkömmliche Lichtsysteme an ihre physikalischen Grenzen stoßen, ist spezialisierte Technik gefragt. Als Experte für technische Leuchten bietet Geo-Technik ein Portfolio an, das gezielt für die extremen Anforderungen in Gießereien, Lackieranlagen und der Schwerindustrie entwickelt wurde. Dabei steht die dauerhafte Funktionssicherheit unter thermischer Belastung im Vordergrund.

Die Herausforderung: Warum Standard-Beleuchtung bei Hitze kapituliert

In vielen Industriezweigen gehören hohe Umgebungstemperaturen zum Produktionsalltag. Für die LED-Technologie stellt dies eine konstante Herausforderung dar, da Standard-Komponenten bereits ab moderaten Temperaturen von etwa 40 Grad Celsius mit einem signifikanten Verlust an Lebensdauer und Effizienz reagieren. In thermisch hochbelasteten Zonen wie Trockenöfen oder in der Nähe von Schmelzanlagen ist daher eine spezialisierte Bauweise von hitzebeständigen Leuchten unerlässlich. Eine unzureichende Beleuchtung in diesen Bereichen beeinträchtigt nicht nur die Prozesssicherheit, sondern erhöht auch das Unfallrisiko. Geo-Technik begegnet diesem Problem mit Systemen, die durch gezieltes Wärmemanagement und robuste Materialien eine dauerhafte Betriebsbereitschaft gewährleisten.

Einsatzgebiete: Wo thermische Beständigkeit über die Sicherheit entscheidet

Hitzebeständige technische Leuchten von Geo-Technik kommen dort zum Einsatz, wo extreme Bedingungen die Regel sind. In Gießereien und Stahlwerken müssen die Gehäuse und die Elektronik extremen Hitzestrahlungen standhalten, die herkömmliche Materialien binnen kürzester Zeit versagen ließen. Ein weiteres wichtiges Feld sind Lackier- und Trockenstraßen, etwa in der Automobilindustrie. Hier herrscht oft eine Kombination aus dauerhaften Temperaturen über 80 Grad und der Belastung durch chemische Dämpfe. Auch in der Lebensmittelproduktion, speziell in industriellen Backstraßen, ist Licht erforderlich, das der permanenten Hitzeeinwirkung ohne Ausfälle trotzt. Selbst im Maschinenbau innerhalb geschlossener Aggregate sorgt die Abwärme oft für ein Milieu, das Spezialleuchten zwingend erforderlich macht.

Belastbarkeit im Fokus: Hitzebeständige Beleuchtung bis 160 Grad (LI-7901)

Für den Einsatz unter extremsten thermischen Bedingungen bietet Geo-Technik das Modell LI-7901 an. Diese Leuchte ist darauf ausgelegt, in Umgebungen mit Spitzenwerten von bis zu 160 Grad Celsius zuverlässig zu funktionieren. Erreicht wird dies durch eine konsequente räumliche Trennung der temperaturempfindlichen Steuerungstechnik vom eigentlichen Leuchtkörper sowie ein optimiertes Gehäusedesign. Diese Bauweise schützt die Technik vor thermischer Überlastung und mechanischen Einflüssen gleichermaßen, was die LI-7901 zu einer bewährten Lösung für die kritischsten Bereiche der Schwerindustrie macht.

Effizienz für den Dauerbetrieb: LED-Beleuchtung bis 100°C (LI-7912)

Im Temperaturbereich bis zu 100 Grad Celsius stellt die LI-7912 eine wirtschaftliche und zugleich technisch ausgereifte Lösung dar. In vielen Fertigungsprozessen ist eine konstante Lichtqualität über lange Zeiträume erforderlich. Die in der LED-Leuchte LI-7912 verwendeten Komponenten sind so gewählt, dass sie auch bei dauerhafter Wärmeeinwirkung keine signifikanten Farbverschiebungen aufweisen. Diese Farbstabilität ist ein wesentlicher Faktor für die optische Qualitätskontrolle in der Produktion, wo präzises Licht die Voraussetzung für fehlerfreie Arbeitsergebnisse ist.

Spezialisierung für Lackierprozesse: Die labsfreie Version (LI-7912LA)

Eine besondere Anforderung erfüllt die Variante LI-7912LA. Sie ist als labsfreie Leuchte zertifiziert, was bedeutet, dass sie vollkommen frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen ist. Besonders in der Automobilindustrie und bei Oberflächenbeschichtern ist diese Eigenschaft kritisch, da bereits kleinste Verunreinigungen in der Umgebungsluft das Lackierergebnis zerstören können. Geo-Technik verbindet bei diesem Modell die notwendige Hitzebeständigkeit bis 100 Grad mit den hohen Reinheitsstandards, die in modernen Lackieranlagen gefordert werden.

Funktionalität durch Engineering und Materialqualität

Das Konzept hinter den Beleuchtungslösungen von Geo-Technik setzt auf Langlebigkeit durch Materialgüte. Die Kombination aus spezialgehärtetem Glas und Aluminiumgehäusen mit hoher Wärmeleitfähigkeit sorgt für eine effiziente passive Kühlung. Durch den Verzicht auf aktive Kühlelemente wie Lüfter werden mechanische Verschleißteile vermieden, was die Wartungsintensität der Systeme deutlich reduziert. Dieses auf Langlebigkeit ausgerichtete Engineering stellt sicher, dass die technischen Leuchten von Geo-Technik auch unter schwierigen industriellen Rahmenbedingungen ein verlässlicher Teil der Infrastruktur bleiben.

GEO-Technik entwickelt und produziert seit über 40 Jahren maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für höchste Ansprüche. Als Hersteller mit eigener Entwicklung und Fertigung in Deutschland steht das Unternehmen für langlebige Qualität, technische Präzision und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Solar- und LED-Mastleuchten vereinen moderne Technik mit einem verantwortungsvollen Umgang von Ressourcen – wartungsarm, energieeffizient und auf Wunsch exakt an Ihr Projekt angepasst. Dank modularer Systeme und individueller Konfiguration bietet Geo-Technik weit mehr als Standardprodukte: Das’Unternehmen schafft Lichtlösungen, die funktionieren – langfristig und zuverlässig.

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