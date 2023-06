Ausgezeichnet: Libertex erhält German Brand Award 2023

Online-Broker als „Excellent Brand“ in der Kategorie Banking & Financial Services geehrt

Berlin/Limassol (Zypern), 16. Juni 2023 – Libertex, eine der führenden Online-Handelsplattformen, wurde mit dem German Brand Award 2023 in der Kategorie „Excellent Brands: Banking & Financial Services“ ausgezeichnet. Das Unternehmen, das erstmals an dem etablierten Wettbewerb teilnahm, erhielt die Auszeichnung im Rahmen der offiziellen Preisverleihung in der Verti Music Hall in Berlin am 15. Juni 2023. Der German Brand Award wird vom Rat für Formgebung an in Deutschland agierende Unternehmen vergeben, die durch ihre wegweisende und wirkungsvolle Markenarbeit, eigenständige Projekte sowie außerordentliche Kampagnen aufgefallen sind. Der Online-Broker hat in seiner Laufbahn bereits über 40 internationale Auszeichnungen erhalten, diese ist die erste aus Deutschland.

Der German Brand Award ist eine unabhängige Auszeichnung, die jährlich für erfolgreiche Markenführung vergeben wird. Die „Excellent Brands“-Kategorie prämiert dabei die besten Produkte und Marken der einzelnen Branchen. In diesem Jahr gingen rund 1.200 Bewerbungen von Unternehmen, Agenturen, Dienstleistern und Marketeers sowie nichtkommerziellen und staatlichen Organisationen aus allen Branchen ein. Die Expertengremien des Rates für Formgebung werteten diese zunächst aus, entschieden anschließend über die Zulassung und ermittelten dann die Gewinner in den einzelnen Kategorien. Jährlich wohnen rund 700 Gäste der Preisverleihung bei, darunter Markenentscheider:innen aus großen deutschen Unternehmen, Agenturen und der Kreativwirtschaft, die Fachpresse sowie die Gewinner:innen.

*Repräsentanz in München: Libertex stärkt Stellung auf dem deutschen Markt*

„Wir sind unglaublich glücklich und stolz, den German Brand Award 2023 erhalten zu haben, da dieser uns zeigt, dass unsere Arbeit in Deutschland Früchte trägt“, sagt Michael Geiger, der aus Deutschland stammende CEO der Libertex Group. „Mit unserer neuen Repräsentanz in München und unserer Partnerschaft mit dem FC Bayern München möchten wir in Zukunft unsere Stellung am Markt weiter ausbauen – damit wir auch weiterhin zu den „Excellent Brands“ Deutschlands gehören.“

„Der German Brand Award zeigt, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt“, sagt Marios Chailis, CMO der Libertex Group. „Unsere gesamten Branding- und Marketingmaßnahmen werden Tag für Tag inhouse von unserem unermüdlichen Kreativteam durchgeführt. Ihre phänomenale Leistung spiegelt sich auch in unserer aktuellen Markenkampagne „Push for More“ mit dem FC Bayern München wider, die im Rahmen der Partnerschaft mit dem Verein entstand.“

Nino Ilievski, Head of Brand & Creative bei Libertex, ergänzt: „Es ist für mich immer wieder faszinierend, mit den Kolleginnen und Kollegen in unserem internen Kreativstudio zu brainstormen und zu sehen, wie aus den vielen originellen Ideen konkrete Projekte entstehen. Dass wir dafür nun mit dem renommierten German Brand Award gewürdigt werden, ist eine große Ehre.“

*Über Libertex*

Libertex gehört zur Libertex Group und ist ein Online-Broker, der handelbare CFDs anbietet, deren Basiswerte Rohstoffe, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und andere sind. Libertex bietet auch Investitionen in echte Aktien an.

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehr als 40 renommierte internationale Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter „Best CFD Broker Europe“ (Global Brands Magazine, 2022) und „Most Trusted Broker in Europe“ (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex ist offizieller Online Trading Partner des FC Bayern und von Tottenham Hotspur und bringt damit die aufregenden Welten des Fußballs und des Tradings zusammen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einer vielfältigen Unternehmensgruppe entwickelt, die Millionen von Kunden aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt betreut.

In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) mit der CIF-Lizenznummer 164/12 reguliert und beaufsichtigt wird. Für weitere Informationen zu Libertex besuchen Sie www.libertex.de

Das Video, das zur neuesten Libertex Markenkampagne mit dem FC Bayern München gehört, kann hier angesehen werden.

