Ausgezeichnete Nachhaltigkeit bei Consist

Consist erhielt Bronze-Medaille für erste Bewertung seiner Corporate Social Responsibility

Consist Software Solutions wurde für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten mit einer Bronze-Medaille ausgezeichnet. Diese Anerkennung wurde von der unabhängigen Nachhaltigkeitsbewertungsplattform EcoVadis verliehen.

Kiel – Die Consist Software Solutions GmbH hat eine Bronze-Medaille zur Anerkennung ihres Engagements in der Corporate Social Responsibiltiy (CSR) erhalten. Mit diesem Ergebnis gehört Consist zu den besten 50 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. In die Bewertung durch EcoVadis flossen die Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung ein. Consist hat zum ersten Mal ein solches Rating durchlaufen.

„Consist ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen bewusst und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Umso mehr freuen wir uns über die Auszeichnung durch EcoVadis, die den Erfolg unserer strategischen Bemühungen zum nachhaltigen Wirtschaften belegt“, sagt Consist-Geschäftsführer Martin Lochte-Holtgreven.

Die ökologische, soziale und ethische Leistung ist zu einem wesentlichen Faktor für zukunftsfähige Unternehmen geworden. Immer mehr Unternehmen sehen sich verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitspraktiken zu messen und zu verbessern. Um eine Auszeichnung von EcoVadis – einer unabhängigen Plattform zur Bewertung der Nachhaltigkeit – zu erhalten, muss ein Unternehmen in allen genannten Kategorien entsprechende Nachweise erbringen.

Beispiele nachhaltigen Wirtschaftens im Unternehmensalltag

Im Rahmen der weiteren Modernisierung des Firmengebäudes hat Consist in 2021 die zentrale Heizung mit modernster Technik erneuert, alte Öltanks umweltgerecht gereinigt und stillgelegt und die Stromversorgung auf Ökostrom umgestellt. Die Elektromobilität wird für alle Beschäftigten durch Angebote zum Leasen von E-Bikes und E-Autos gefördert. Die entsprechende Bereitstellung der Infrastruktur mit elektrischen Ladesäulen auf dem Firmenparkplatz ist beauftragt und wird in 2022 in den Betrieb gehen.

Im Bereich Arbeits- & Menschenrechte orientiert sich Consist seit langer Zeit an einem umfassenden Kodex. So führt das Unternehmen neben vielen anderen Aktivitäten u. a. präventive Maßnahmen gegen Stress und Lärmbelastung und ein jährliches Stimmungsbarometer unter den Mitarbeitenden durch.

Über EcoVadis

EcoVadis stellt Unternehmen mittels einer globalen cloud-basierten SaaS-Plattform ganzheitliche Ratings im Bereich Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) bereit.

Eigenen Angaben zufolge hat sich EcoVadis seit seiner Gründung im Jahr 2007 zum weltweit größten und zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen entwickelt und ein globales Netzwerk von mehr als 85.000 bewerteten Unternehmen geschaffen.

Das EcoVadis Rating deckt eine breite Bandbreite an nicht-finanziellen Managementsystemen ab, einschließlich der Auswirkungen von Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten, Ethik und nachhaltiger Beschaffung. Jedes Unternehmen wird im Hinblick auf die Themen bewertet, die für seine Größe, seinen Standort und seine Branche relevant sind.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

