Ausgezeichnete Weine aus der Toskana – 15% Rabatt bei Erstbestellung

TOSCAVINO bringt hochwertige Weine aus der Toskana nach Deutschland

TOSCAVINO wurde gegründet, um ausgezeichnete Weine aus der Toskana nach Deutschland zu bringen. Die Weingüter und Weine werden sorgfältig ausgesucht. Auch hochwertiges Olivenöl gehört zum Produktsortiment der Vinothek.

Ein Familienurlaub in der Toskana war die Initialzündung. Aus einem Urlaub in der Toskana brachte der spätere Gründer ein paar Kisten Hauswein mit und verschenkten einige Flaschen an Freunde und Bekannte. Immer mehr Anfragen wurden dann gestellt: „Kannst Du uns nicht auch mal eine Flasche von diesem Wein mitbringen?“ Damit war der Plan besiegelt, eine Vinothek mit Wein aus der Toskana aufzumachen. Um die Bestellungen einfacher abwickeln zu können und die Weine und Spezialitäten noch mehr Toskana-Liebhabern in ganz Deutschland zugänglich zu machen, wurde später ein Online-Shop eingerichtet.

Seitdem bringt TOSCAVINO edle Weine und exquisite Spezialitäten aus der Toskana nach ganz Deutschland. Die Weine sind meist nur in geringen Mengen verfügbar und nicht im Handel in Deutschland zu erhalten.

TOSCAVINO bietet ausschließlich Weine an, von deren Qualität sie sich selbst überzeugt haben. „Alle Produkte, die wir verkaufen, können wir unseren besten Freunden aus voller Überzeugung empfehlen“, erklärt Markus Baumeister. „Wein ist nicht nur Genuss, sondern auch Kultur und Kommunikation.“ Seine Mission ist es, Menschen für liebevoll gefertigte Spezialitäten zu begeistern.

Auch einige Sternerestaurants haben sich entschieden, ihre Weinbegleitung bei TOSCAVINO zu bestellen. Alle Weine stammen von kleinen, anspruchsvollen Weingütern. Dass das Leben zu kurz ist, um schlechten Wein zu trinken, wusste bereits Johann Wolfgang von Goethe.

Im November denken viele Menschen bereits an Weihnachten. Dann nehmen die Bestellungen bei TOSCAVINO deutlich zu. Denn ein guter Wein ist ein passendes und sehr persönliches Geschenk für Freunde, Nachbarn, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Auf Wunsch liefert TOSCAVINO die Firmenpräsente direkt an die Kunden, Partner oder Belegschaft.

Faire Preise sind dabei eine Selbstverständlichkeit. Die Kunden bezahlen für den Wein den Preis, den der Winzer vor Ort verlangen würde. Auf eine Erstbestellung bei TOSCAVINO unter www.toscavino.com mit dem Rabattcode Toskana15 werden 15 Prozent Rabatt gewährt.

Auf Servicequalität und langfristige Kundenbeziehungen legt TOSCAVINO besonderen Wert. Kunden und Interessenten werden regelmäßig zu Events und Weinverkostungen eingeladen.

Menschen für authentische Spezialitäten zu begeistern, macht Inhaber Markus Baumeister große Freude. Daher möchte er auch in Zukunft die auserwählten Weine aus der Toskana einem großen Publikum näherbringen.

