Ausgezeichnetes Design

Fertighaus WEISS erhält Design-Preis “Red Dot”

Oberrot, 23.06.2021 – Der Fertighaushersteller Fertighaus WEISS mit Sitz im schwäbischen Oberrot gehört zu den Gewinnern des Red Dot Awards für Produktdesign. Die Multifunktions-Treppe “Balance” im Musterhaus in Poing bei München wurde mit dem renommierten Award für hohe Designqualität ausgezeichnet. Der “Red Dot” wird jährlich von einer internationalen Jury vergeben.

Die Multifunktions-Treppe “Balance” wurde entworfen, um verschiedene Bedürfnisse beim Bau eines Hauses zu vereinbaren. Beim Design wurde darauf geachtet, nicht nur eine Verbindung zwischen den Geschossen des Hauses herzustellen, sondern auch die umliegenden Räume zu verbinden. Das Möbelstück kann gleichzeitig als Regal und zur Beleuchtung genutzt werden: Die Trittstufen wurden als Regalbretter an der Seite und Rückseite der Treppe fortgeführt. In die Regalbretter sind zudem LED-Streifen für eine bedarfsgerechte Beleuchtung eingelassen.

Schön und funktional mit Hightech und Handarbeit

Die Jury urteilte: “Die Treppe “Balance” bringt eindrucksvoll auf den Punkt, was gute Gestaltung auszeichnet: die sofort spürbare Harmonie von Schönheit und Funktionalität.”

Das Möbelstück wird in der werkseigenen Schreinerei-Manufaktur des Fertighausherstellers am Hauptsitz in Oberrot gefertigt. Dabei kommen sowohl modernste CNC-Fertigungstechnik als auch Handarbeit zum Einsatz. Während des Entwurfs- und Fertigungsprozesses können Kunden aus verschiedenen Holzarten wählen, um das Aussehen und die Größe der Treppe individuell zu gestalten. Die Treppe “Balance” besteht aus FSC-zertifiziertem Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Ausgestellt im Musterhaus Balance in Poing

Die Möbeltreppe ist im Musterhaus Balance des Herstellers im Bauzentrum Poing bei München ausgestellt und kann dort besichtigt werden. Mehr Informationen zur Treppe “Balance” und zu weiteren Schreinermöbeln “Made by WEISS” unter https://fertighaus-weiss.de/bilder/poing_bei_muenchen/

Beginnend mit der Red Dot Design Week ab Montag, den 21. Juni 2021, ist die Möbeltreppe “Balance” von Fertighaus WEISS in der Online-Ausstellung auf der Red Dot-Webseite unter der Kategorie “Interior-Design-Elemente” zu sehen.

Red Dot: Evaluierungsplattform für gutes Design

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen seit 1955 besteht, zeichnet die besten Produkte eines jeden Jahres aus. “In search of good design and innovation” – auf die Suche nach gut gestalteten und innovativen Produkten begaben sich die rund 50 Juroren des Wettbewerbs auch 2021. Das internationale Expertengremium besteht aus Fachleuchten unterschiedlichster Bereiche. Im Rahmen eines mehrtägigen Verfahrens haben sie die eingereichten Produkte eingehend geprüft. Bewertungskriterien, wie die formale Qualität, die Ergonomie und die Langlebigkeit, dienten dabei als Orientierung.

Über Fertighaus WEISS

Aus der Liebe zum Holzbau entstand 1881 aus dem kleinen Zimmereibetrieb von Josef Weiss eine Familientradition in Oberrot, die sich 140 Jahre später als eines der leistungsfähigsten Fertighausunternehmen präsentiert. Mit mehr als 6.250 zufriedenen Kunden und jährlich rund 245 gebauten Architektenhäusern ist die Fertighaus WEISS GmbH als zuverlässiger Partner in Sachen Hausbau und Energieeffizienz bekannt und geschätzt. Grundlage des nachhaltigen Erfolgs des inhabergeführten Familienunternehmens in 4. und 5. Generation in Süddeutschland ist die einzigartige Fertigungstiefe. Auf einer Produktionsfläche von mehr als 45.000 m² entstehen energieeffiziente Häuser von WEISS – individuell geplant, professionell und güteüberwacht im Werk in Oberrot gefertigt und handwerklich perfekt auf- und ausgebaut.

