Außergewöhnliche Outdoorerlebnisse unter der finnischen Mitternachtssonne

In Finnisch Lappland geht im Juni und Juli die Sonne fast nie unter – genügend Zeit, die landschaftliche reizvolle Region am Polarkreis mit abwechslungsreichen Outdoor-Aktivitäten rund um die Uhr zu entdecken

Kuusamo, 04.05.2022 (jt) – Kein Fun-Fact: Die Finnen tragen im Norden des Landes im Hoch-sommer selbst um Mitternacht noch eine Sonnenbrille. Das liegt nicht daran, dass man dem skandinavischen Volk eine gewisse Originalität nachsagt, sondern ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass es im Juni und Juli am Polarkreis rund um die Uhr taghell ist. Das nutzen die naturliebenden Einwohner von Finnisch Lappland natürlich auch, um spät in der Nacht noch mit dem Fatbike durch die Wälder zu biken, mit dem Kanu über den See zu paddeln oder Rafting-Abenteuer auf wilden Flüssen zu bestehen. Wer Lust auf unberührte Natur und ungewöhnliche Outdoor-Erlebnisse hat, sollte in den Norden Finnlands reisen – hier in den Regionen Ruka-Kuusamo, Salla, Syöte, Posio, Suomussal-mi und Taivalkoski ist ein Sommertag endlos und prall gefüllt mit abwechslungsreichen Natur-Abenteuern rund um die Uhr.

Inselhüpfen mit dem Kanu auf dem Jokijärvi-See

Von einer Insel zur nächsten paddeln – ein großartiges Naturerlebnis, das Outdoor-Freunde unweit des Polarkreises auf dem Jokijärvi-See in Taivalkoski machen können. Der gleichmäßige Rhythmus der eintauchenden Paddel hat etwas Beruhigendes, der Blick auf ausgedehnte Wälder, Sümpfe und Hügel im sanften Licht der Mitternachtssonne macht den Outdoor-Spaß zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein Guide führt die Gruppe von Kanuten zu versteckten Plätzen, am Lagerfeuer lädt er sie zu einem traditionellen, selbstgemachten Kaffee ein – kann Ausflug in der Natur Finnisch Lapplands schöner enden?

Stromschnellen-Tanz mitten in der Nacht: River Rafting im Oulanka Nationalpark

Nur noch die Rettungsweste und den Helm anziehen, dann kann der nächtliche Tanz auf den Stromschnellen beim River-Rafting im Oulanka Nationalpark schon beginnen. Bereits Kinder ab fünf Jahren dürfen das einmalige Outdoor-Abenteuer miterleben, bei dieser Tour werden nur die leichtesten Stromschnellen überwunden. Sami und Miia Räisänenvon Northern Lights Expedition bieten diese spektakuläre, geführte River-Rafting-Tour unter der Mitternachtssonne in Taivalkoski an. „Das Beste an diesem Outdoor-Abenteuer kommt zum Schluss der dreistündigen Challenge: Dann überqueren wir um Mitternacht einen See, genau in dem Moment, wenn die Sonne gerade knapp über den Bäumen steht. Alles ist dann friedlich, still und klar, ein wirklich magischer Moment“.

Schau mir in die Augen, Kleines: In Blickkontakt mit einer Rentier-Herde

Zu Finnisch Lappland gehören die Rentiere, wie Schafe zu Irland. Wer mehr über diese landestypischen Wildtiere erfahren möchte, sollte einen Ausflug in den 200 Hektar großen Rentierpark von Salla machen und hier an speziellem „Kennenlern-Programm“ teilnehmen. Der Park ist Teil des nachhaltig geprägten Naturwaldes Kaunisharju. Nach einem informativen „Theorieteil“, in dem den Besuchern von echten Rentier-Experten alles Wissenswertes über die lokale Rentierzucht erfahren, geht“s im Anschluss zur erlebnisreichen „praktischen Übung“ – mit dem Besuch bei den Tieren mitten im Wald. Nach ein paar Rufen laufen die Rentiere herbei und lassen sich von den Besuchern füttern.

Wanderung zu den steinzeitlichen Felsmalereien Värikallio

Erst eine großartige Natur-Wanderung durch den Hossa-Nationalpark, dann ein spektakuläres „Open-Air-Kunsterlebnis“: Was für eine spannende Kombi! Der acht Kilometer lange Värikallion-Kaarros-Weg führt Wanderer in der Region Suomussalmi durch malerische Fluss- und Eskerlandschaften zu der berühmtesten Sehenswürdigkeit des Nationalparks – den größten finnischen Felsmalereien aus der Steinzeit. Am Ostende des langgestreckten Somerjärvi-Sees präsentiert sich die hell scheinende Felswand. Erst bei näherer Betrachtung erkennt man zunächst die kräftig rote Farbschattierung und schließlich verschiedene Figuren. Die mindestens 4000 Jahre alten Malereien befinden sich auf einer senkrechten, direkt ins Wasser abfallenden Felswand auf einem rund elf Meter breiten Abschnitt. Die Figuren stellen Motive von der Fischerei- und Jagdkultur und der Weltanschauung der Steinzeitmenschen dar. Manche sind nur 20 Zentimeter oberhalb des Wasserspiegels zu erkennen, die obersten reichen bis in eine Höhe von 2,5 Meter.

Auf dicken Reifen sanft durch den Nationalpark von Syöte

Die landschaftlich reizvolle Region mit kleinen Seen, grünen Kiefernwäldern rund um Syöte ist besonders bei Bikern sehr beliebt. Kein Wunder: Hier gibt es allein 120 Kilometer gut markierte und präparierte Wege für Mountainbiker und Genussradler. Riesigen Spaß machen Ausflüge mit e-Fatbikes, die sich Radfahrer in einem der zahlreichen Fachgeschäfte ausleihen können. Für eine unvergessliche Nachtbeisonnenscheintour empfiehlt sich der 19 Kilometer lange Rundweg. Tipp: Unbedeckt Picknickdecke, Getränke, Snacks und Badezeug mitnehmen, denn auf der rund vierstündigen Radrunde gibt es schöne Picknickplätze (Riihitupa, Kellarilampi, Lauttalampi) und kleine Teiche, die lohnenswert für eine Rast im Grünen und kühle Erfrischung im klaren Wasser sind.

Südsee-Feeling unter der Mitternachtssonne

Weißer Sandstrand, klares Wasser und coole Drinks: Den Sundowner genießen Sommerurlauber in der Region von Posio am besten direkt am Livojärvi-See. Den Strand von Säikänsalmi bezeichnen Einheimische gern auch als „Riviera von Lappland“ – verständlich, die chillig-fröhliche Atmosphäre, die hier an den Badeufern herrscht, ähnelt ein wenig der am Ligurischen Meer. Ein Besuch im Cafe Saikkä macht aber deutlich: Hier genießen Gäste bei köstlichen Pfannkuchen, frischem Roggenbrot und köstlichem Kaffee vom offenen Feuer die typisch herzliche finnisch-lappländische Gastfreundschaft. Wer es statt quirligem Treiben lieber etwas ruhiger will, findet am Strand von Kellinniemi am Südufer des Livojärvi-Sees sein einsames Plätzchen für Sonnenbad, ungestörtes nächtliches Schwimmen im See oder romantische Picknick-Pause.

Bildquelle: © Salla | Daniel Taipale