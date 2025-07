AUSSERGEWÖHNLICHE VIDEOAUSDRUCKSKRAFT UND OPERATIVE VIELSEITIGKEIT: PANASONIC PTZ-KAMERA AW-UE150A SETZT NEUEN STANDARD

Mit integriertem Auto-Tracking, einem hochempfindlichen 1,0-Typ-4K/60p-Sensor, vielseitiger Protokollunterstützung – inklusive NDI® High Bandwidth

Wiesbaden, DE. 17. Juli 2025 – Die integrierte 4K-Kamera AW-UE150A von Panasonic Connect baut auf bewährter Technologie auf und bietet neue Funktionen, verbesserte Bildqualität und präzise Steuerung für professionelle Produktionen. Sie liefert brillante Bilder und punktet mit cleveren Automatisierungen. Ergänzend sorgt das Advanced Auto Framing für die ideale Bildkomposition – ganz ohne manuelle Steuerung. Damit erfüllt diese 4K PTZ-Kamera, die in schwarz und weiß erhältlich ist, die Anforderungen von Sendeanstalten und Live-Produktionen an verlässliche und fortschrittliche Videoqualität, Bedienbarkeit und Effizienz.

Starke Performance für professionelle Produktionen

Der hochempfindliche 1,0-Typ 4K-MOS-Sensor unterstützt hochwertige 4K/60p-Videoaufnahmen. Das Weitwinkelobjektiv (75,1° horizontal) mit 20-fachem optischen Zoom und das integrierte Auto-Tracking ermöglichen flexible Aufnahmen bei einer Vielzahl von Installationen.

Die neue Bildstabilisierung gleicht Bewegungen noch effizienter aus, ein optischer Tiefpassfilter reduziert Moire-Effekte bei LED-Wänden deutlich. Der Autofokus wurde beschleunigt und arbeitet zuverlässiger – für gestochen scharfe Ergebnisse, auch in dynamischen Umgebungen. Darüber hinaus bietet die AW-UE150A bei gleichbleibender 4K60p-Auflösung eine optimierte Bildverarbeitung: Ein überarbeiteter Prozessor sorgt für feinere Details und eine natürlichere Farbwiedergabe.

Kompatibilität für mehrere IP-Übertragungsprotokolle einschließlich NDI® und SRT

Zusätzlich wartet die AW-UE150A mit praktischen Funktionserweiterungen auf: Mit NDI® High Bandwidth ist sie bestens für performante IP-Workflows gerüstet. Darüber hinaus unterstützt sie gängige IP-Übertragungsprotokolle wie NDI® HX2 für die Übertragung von Videos in hoher Qualität sowie SRT für eine zuverlässige Videoübertragung und konstante Leistung, auch unter instabilen Netzwerkbedingungen mit robuster Sicherheit.

Außerdem ist die PTZ-Kamera mit 12G-SDI, 2x 3G-SDI, HDMI und Glasfaser-Ausgangsformaten kompatibel. Das ermöglicht einen nahtlosen und vielseitigen Betrieb in verschiedenen Systemkonfigurationen sowie die Integration in eine Vielzahl von Vor-Ort-Produktionssystemen – sowohl für Remote-Produktionen als auch für Live-Streaming-Umgebungen.

Fortschrittliche smarte Funktionen für Kreative

Das Advanced Auto-Framing erkennt automatisch Personen im Bild, verfolgt deren Bewegungen und passt den Bildausschnitt dynamisch an – ohne manuelle Eingriffe. Diese Funktion gewährleistet, dass wichtige Teilnehmer stets optimal sichtbar bleiben, ohne dass eine manuelle Kamerasteuerung erforderlich ist. Sie eignet sich besonders für Konferenzräume, Hörsäle oder Veranstaltungen, in denen sich die Teilnehmer oft bewegen und schnell wechseln.

Der neue PTZ Sync Mode realisiert fließende Übergänge zwischen gespeicherten Kamerapositionen. Das integrierte Auto-Tracking erkennt automatisch Personen im Bild und hält sie zuverlässig im Fokus. Optimal für kleinere Setups, ob allein oder im kompakten Team.

Die FreeD-Unterstützung ermöglicht eine einfache Verbindung mit AR/VR-Systemen für besonders flexible Kreativität.

Damit ist die Kamera ideal für hybride Produktionen, anspruchsvolle Events und immersive AR-/VR-Szenarien.

„Bei Live-Produktionen gibt es keine zweite Chance. Umso wichtiger sind Geräte, die verlässlich funktionieren, Arbeiten erleichtern oder ganz abnehmen. Genau hier setzt die PTZ-Kamera AW-UE150A einen neuen Standard an Videoausdruckskraft, operative Vielseitigkeit, Bedienbarkeit und Effizienz“, erklärt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. „Während das Vorgängermodell, die beliebte AW-UE150 PTZ-Kamera, vor Jahren als eines der ersten Modelle 3D-Produktionen ermöglichte, eignet sich dieses neue Modell für vielseitige Videoproduktionen, einschließlich FreeD für eine perfekte nahtlose AR/VR-Integration.“

Weitere Informationen zur Panasonic UE150AW/AK finden Sie hier: AW-UE150A | Panasonic Connect

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

