Ausstellung „Breisgau Collections“

Einzigartige Einblicke in die Schätze der Region

Vom 13. bis 28. Juli 2024 lädt die Stadt Herbolzheim zu einer besonderen Ausstellung in den Co-Working Space ein: „Breisgau Collections“. Diese Veranstaltung bietet Sammlern aus dem Breisgau die einzigartige Gelegenheit, ihre wertvollen Kunstwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei sind nicht die Künstler selbst, sondern die Sammler die Hauptakteure, die ihre Schätze für kurze Zeit aus dem privaten Raum in die Öffentlichkeit bringen.

Einzigartige Kunstwerke und Geschichten

Besucher der Ausstellung erwartet eine faszinierende Sammlung von Kunstwerken, die sonst nur in privaten Sammlungen zu sehen sind. Zu den Highlights gehören Werke von Sophie Ullrich und Christoph Matthes, beide Absolventen der renommierten Düsseldorfer Malerschule, die für ihre bedeutende Rolle in der Kunstgeschichte bekannt ist.

Ein besonderes Highlight ist ein Originalwerk der Streetart-Ikone Cake$ Stencil. Dem Künstler wird nachgesagt, er habe im Auftrag von Team Banksy Werke in der Ukraine gesprayt. Ebenfalls vertreten sind Werke des französischen Streetart-Stars Goin, dessen provokative und sozialkritische Kunst weltweit geschätzt wird.

Einzigartige Perspektive: Sammler im Fokus

Das Besondere an „Breisgau Collections“ ist, dass nicht die Künstler selbst ausstellen, sondern die Sammler ihre Werke zur Verfügung stellen. Dies ermöglicht eine einzigartige Perspektive auf die Kunst, da die Ausstellung einen Einblick in die persönlichen Leidenschaften und die Sammlungsgeschichten der Sammler bietet. Jeder Kunstliebhaber wird die Möglichkeit haben, zu erfahren, warum diese Werke für ihre Besitzer so wertvoll sind und welche Geschichten sich hinter den einzelnen Kunststücken verbergen.

Kuratoren der Ausstellung sind Bürgermeister Thomas Gedemer und Gemeinderat Philipp Weingardt. Diese beiden leidenschaftlichen Kunstförderer setzen sich für die Förderung von Kunst und Kultur in der Region ein und möchten mit dieser Ausstellung die Vielfalt und den Reichtum der lokalen Kunstszene würdigen.

Vernissage und Rahmenprogramm

Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am 13. Juli um 14 Uhr 2024 feierlich eröffnet. Zur Vernissage erwartet die Besucher ein spannendes Rahmenprogramm mit musikalischen Beiträgen und kulinarischen Köstlichkeiten. Die Veranstaltung bietet zudem eine ideale Gelegenheit, mit den Sammlern ins Gespräch zu kommen und mehr über die ausgestellten Werke und ihre Hintergründe zu erfahren.

Eckdaten zur Ausstellung:

Name: Breisgau Collections

Ort: Co-Working Space, Hauptstraße 75 in Herbolzheim

Zeitraum: 13. Juli bis 28. Juli 2024 (geöffnet mittwochs bis sonntags 16 bis 20 Uhr)

Vernissage: 13. Juli 2024 – 14 Uhr

Kuratoren: Gemeinderat Philipp Weingardt und Bürgermeister Thomas Gedemer

Höhepunkte: Werke von Sophie Ullrich, Christoph Matthes, Cake$ Stencil und Goin

Highlights: Musikalische Darbietungen, Kulinarische Köstlichkeiten, Gespräche mit Sammlern

Einladung zur Teilnahme und Besichtigung

Die Stadt Herbolzheim und die Kuratoren laden alle Kunstinteressierten herzlich zur Teilnahme an der Vernissage und zum Besuch der Ausstellung ein. Erleben Sie einzigartige Kunstwerke, die sonst nur in privaten Sammlungen zu finden sind, und genießen Sie die besondere Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Ausstellung.

Art Consulting

Kontakt

Streetart Corner

Philipp Weingardt

Schmiedstraße 24

79336 Herbolzheim

015221803337



http://www.streetartcorner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.