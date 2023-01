Ausstellung zu großer Shincheonji Abschlusszeremonie 2022 in Essen

Die Shincheonji Kirche Jesu veranstaltete am 20.November 2022 erfolgreich eine Abschlusszeremonie für die 106.186 Absolventen der Klasse 113 des Zion Christliches Missions-Centers in Daegu, Südkorea. Die Absolventen stammten nicht nur aus Südkorea, sondern aus verschiedensten Ländern der Welt, darunter auch rund 500 Pastoren.

Durch aufwendige Sicherheitsvorkehrungen und der engen Zusammenarbeit mit lokalen Behörden gelang es, eine Großveranstaltung im Stadion von Daegu ohne große Beeinträchtigungen für die Einwohner der Stadt durchzuführen.

Zu und über diese Abschlusszeremonie wurde in den Räumlichkeiten der Gemeinde Zentraldeutschland in Essen am 30.Dezember 2022 eine Foto-Ausstellung angeboten, zu der Besucher herzlich eingeladen waren. Ein Begrüßungsteam nahm die Gäste mit einem Getränk in Empfang und leitete sie zu Begleitern der Ausstellung weiter, die die Gäste durch die Foto Ausstellung leiteten und Fragen beantworteten. Anschließend gab es die Möglichkeit, mit Mitgliedern der Shincheonji Kirche Jesu ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig kennenzulernen.

Besucher der Ausstellung waren von der Dimension der Abschlusszeremonie begeistert und sagten, dass dieses Werk von Gott geleitet sein musste.

Am selben Tag fand vor der großen Abschlusszeremonie eine Presse-Konferenz statt, durch die sich Medien, Journalisten und Interessenten über die Entwicklung der Shincheonji Kirche Jesu in den letzten Jahren informieren konnten.

Die teilnehmenden Absolventen hatten zuvor im Zion Christliches Missions-Center, welches ein Theologisches Lern-Institut der Shincheonji Kirche ist, in einem etwa 9-monatigen Kurs über die Gleichnisse der Bibel, des Alten und Neuen Testaments sowie die Offenbarung gelernt und sich dann entschieden, der Shincheonji Kirche beitreten zu wollen. Nach der letzten großen Abschlussfeier im Jahr 2019 mit 103.764 Absolventen war dies seit der COVID-19 Pandemie die erste Abschlusszeremonie, die mit über 100.000 Absolventen live stattfand.

Seit Oktober 2021 wurden über Youtube jeweils zwei Seminare pro Woche mit den Inhalten des Zion Christlichen Missions-Centers veröffentlicht, sodass sie jederzeit für jeden, der Interesse daran hat, abrufbar sind.

Die Shincheonji Kirche Jesu vermittelt den Teilnehmern nicht nur die biblische Lehre, sondern sie bezeugt die für die heutige Zeit relevanten Vorhersagen mit den zugehörigen erfüllten Verkörperungen. Sie bezeugen auch, dass sich ein Großteil der Vorhersagen bereits erfüllt haben.

Die Pressekonferenz und die gesamte Abschlusszeremonie finden Sie unter folgendem Link:

YouTube Link zur Pressekonferenz:

https://youtu.be/fH5LJj11MFU

YouTube Link zur Abschlusszeremonie 2022:

https://youtu.be/RQ8_2VqtNTo

